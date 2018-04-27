Vatandaş isyanda, akşama kadar nöbet tutuyorlar

Vatanda\u015f isyanda, ak\u015fama kadar n\u00f6bet tutuyorlar,\u0130l\u00e7eye 45 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Ortak\u00f6y k\u0131rsal mahallesinde, mahalle sakinleri \u00e7ekirgelerin ekili tarlalara ula\u015fmamas\u0131 i\u00e7in tarla ba\u015f\u0131nda n\u00f6bet tutarak yakla\u015fan \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin y\u00f6n\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftiriyor.,Bir haftad\u0131r \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fcleri ile m\u00fccadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpac\u0131k, "Y\u0131llard\u0131r bu mahallede ya\u015f\u0131yoruz ancak ilk kez b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6r\u00fcyoruz. ,Binlerce \u00e7ekirge ekinlerimize do\u011fru geliyor, bunlar\u0131n y\u00f6n\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in mahalle sakinleri olarak tarla ba\u015f\u0131nda g\u00fcn boyu n\u00f6bet tutuyoruz. ,Ancak bir t\u00fcrl\u00fc gitmiyorlar o kadar \u00e7oklar ki her yerden \u00e7\u0131k\u0131yorlar., Yetkililerin bu soruna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmalar\u0131n\u0131 istiyoruz" dedi.,Siverek G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc de mahallede inceleme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve gerekli ila\u00e7laman\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n