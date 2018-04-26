Vatandaşa büyük müjde! Memur alımı yapılacak

Vatanda\u015fa m\u00fcjdeli haber geldi.\r\n,.,Bu y\u0131l 74 bin personel hedefi koyan kamu, s\u0131navla devlet kadrolar\u0131na eleman al\u0131m\u0131na devam ediyor.\r\n,En y\u00fcksek personel al\u0131mlar\u0131ndan biri Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan geldi.\r\n,Bakanl\u0131k, s\u0131navla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak.\r\n,S\u0131nav\u0131 kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan ki\u015filer bu y\u0131l\u0131n sonuna kadar i\u015fba\u015f\u0131 yapacak.\r\n,Personel al\u0131m\u0131na ili\u015fkin detaylar\u0131 Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Bu y\u0131l mezun olacak \u00f6\u011frencilerden Kas\u0131m, Aral\u0131k\u2019ta yeni hakim, savc\u0131 al\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Bakan G\u00fcl, \u201cToplamda 15 bin 500 personel al\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Yak\u0131n zamanda bu konuyla ilgili de ilana \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. Kaynak: Posta\r\n