Vatandaşa çifte bayram! Fiyatlar düştü...

Kurban bayram\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte vatanda\u015fa bir g\u00fczel haber daha geldi...,Vatanda\u015fa \u00e7ifte bayram! Fiyatlar d\u00fc\u015ft\u00fc...,Kurbanla birlikte o \u00fcr\u00fcnlerde fiyatlar d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca 1 Eyl\u00fcl itibar\u0131yla da bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde daha d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fanacak...\r\n\r\n,Bat\u0131 Karadeniz'in \u00f6nemli liman kentlerinden D\u00fczce'nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esinde Kurban Bayram\u0131 bal\u0131k fiyatlar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe neden oldu\r\n\r\n,Ak\u00e7akoca Su \u00dcr\u00fcnleri Kooperatifi Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Karaka\u015f, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bal\u0131k fiyatlar\u0131nda genel bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Kurban Bayram\u0131'n\u0131n gelmesi ile birlikte ister istemez bal\u0131k fiyatlar\u0131n da d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu." diyen Karaka\u015f, bal\u0131\u011f\u0131n bol miktarda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun da fiyatlara yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Bu \u015fekilde devam etmesini ve \u00e7ok y\u00fcksek fiyatlar beklemediklerini belirten Karaka\u015f, "Palamudun bol olmas\u0131 \u015fu an di\u011fer bal\u0131klar\u0131 da etkilemi\u015f durumda. Onlar\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 da a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekmi\u015f durumunda." dedi.\r\n\r\n,Av yasa\u011f\u0131n\u0131n 1 Eyl\u00fcl'de kalkmas\u0131yla bereketli bir sezon ge\u00e7ireceklerini tahmin ettiklerini dile getiren Karaka\u015f, "Bal\u0131k fiyatlar\u0131 \u015fu anda normal seviyesinde. 1 Eyl\u00fcl itibar\u0131yla istavrit \u00e7\u0131kacakt\u0131r.\r\n\r\n,Hamsi, mezgit ve \u00e7inekop gelecektir. Yani di\u011fer bal\u0131klar\u0131n fiyatlar\u0131 1 Eyl\u00fcl itibar\u0131yla \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck olacakt\u0131r. Bunlar\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n 10 ve 15 lira aras\u0131nda aras\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc bu sene palamut avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok iyi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor ve bu da di\u011fer bal\u0131klara yans\u0131yacakt\u0131r." ifadesini kulland\u0131.\r\n,\r\nSezonun a\u00e7\u0131lmas\u0131na az bir s\u00fcre kald\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Karaka\u015f, bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n son haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Tezgahlarda bayram \u00f6ncesi tanesi 10 liradan al\u0131c\u0131 bulan palamut 5 liradan sat\u0131l\u0131rken, istavritin kilogram\u0131 25 liradan 15 liraya, mezgitin 20 liradan 10 liraya, barbunun ise 30 liradan 15 liraya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc.