Vatandaşa müjde! Yüzde 35 indirim geldi

Beyaz Et Sanayicileri ve Dam\u0131zl\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Derne\u011fi (BESD-B\u0130R) Ba\u015fkan\u0131 Sait Koca, "Enflasyonla Topyekun M\u00fccadele kapsam\u0131nda \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlerimize ba\u011fl\u0131 olarak, y\u00fczde 15 ile 35 oran\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyat indirimleri yapt\u0131k." dedi.\r\n,Koca, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, beyaz et sekt\u00f6r\u00fc olarak Enflasyonla Topyekun M\u00fccadele program\u0131n\u0131 en fazla destekleyen sekt\u00f6rlerden biri olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. "\u00dclkemizin mevcut ekonomik \u015fartlar\u0131n\u0131 biliyoruz." diyen Koca, "\u00dczerimize d\u00fc\u015fen g\u00f6revi fazlas\u0131yla yerine getirece\u011fimizden kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n., Enflasyonla Topyekun M\u00fccadele kapsam\u0131nda \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlerimize ba\u011fl\u0131 olarak, y\u00fczde 15 ile 35 oran\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyat indirimleri yapt\u0131k. ,Koca, bu d\u00f6nemde de \u00fcretimi k\u0131smad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, aksine artt\u0131rmaya devam edeceklerini bildirdi. \r\n,Koca, g\u00fcvenilir ve d\u00fcnya standartlar\u0131nda \u00fcretim yapt\u0131klar\u0131n\u0131 aktararak, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131: \r\n\r\n,"\u00dclkemizin hayvansal protein ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan bir sekt\u00f6r\u00fcz. 2017 y\u0131l\u0131 rakamlar\u0131na g\u00f6re ki\u015fi ba\u015f\u0131na beyaz et t\u00fcketimi 24 kilogram. ,Bunda daha da artt\u0131racak altyap\u0131 ve bilgi birikimine de sahibiz. Beyaz et sanayicileri olarak, gelece\u011fe de haz\u0131r\u0131z. Sekt\u00f6r, yeni yat\u0131r\u0131mlar yaparak \u00fcretimini daha da artt\u0131racak, ayn\u0131 zamanda emek yo\u011fun bir sekt\u00f6r oldu\u011fumuz i\u00e7in istihdama da \u00f6nemli katk\u0131lar sa\u011flayaca\u011f\u0131z." \r\n\r\n,Pili\u00e7 eti, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fcvenilir olmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda, emsallerine g\u00f6re en uygun fiyatl\u0131 bir \u00fcr\u00fcn. ,Bu y\u0131l ihracatta 500 bin ton hedefine ula\u015facaklar\u0131n\u0131 vurgulayan Koca, "\u00dclkemize d\u00f6viz sa\u011flamaktan gurur duyuyoruz. ,Bu \u00fcr\u00fcn, bu \u00f6zelli\u011fini devaml\u0131 korumakta." diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Bu ihracat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirirken, i\u00e7 t\u00fcketimi azaltmamaya da a\u015f\u0131r\u0131 \u00f6zen g\u00f6steriyoruz." ifadesini kulland\u0131. \r\n