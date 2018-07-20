Vatandaşa müjdeli haber! Fiyatı 1 liraya kadar düştü

Fiyatlar\u0131 7 liraya kadar y\u00fckselmi\u015fti.\r\n,Yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.\r\n,Yerli sebze meyve bollu\u011fu ya\u015fan\u0131yor.\r\n,Domates, patl\u0131can, biber, so\u011fan, patates gibi sebzelerin hasad\u0131na ba\u015flanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan fiyatlar tezgAhlara da yans\u0131d\u0131.\r\n,Birka\u00e7 hafta \u00f6ncesine kadar vatanda\u015flar\u0131n \u015fikayet etti\u011fi sebzeler yar\u0131 yar\u0131ya ucuzlad\u0131.\r\n,Fiyatlar\u0131n d\u00fc\u015fmesi hem vatanda\u015flar hem de pazarc\u0131lar taraf\u0131ndan memnuniyetle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n,Ayr\u0131ca hasad\u0131na yeni ba\u015flanan armut, \u00fcz\u00fcm, incir ve \u015feftali gibi meyveler de tezgahlar\u0131 s\u00fcsl\u00fcyor.\r\n,Pazarda domates 1 ila 2 lira...\r\n,Salatal\u0131k 2.50 lira, patl\u0131can 3 lira, taze fasulye 4 lira...\r\n,Dolma biberi 3 lira, bamya 12 lira, biber 2.50 lira, ya\u011f biberi 3 lira,\r\nPatates 2 ila 3 lira, so\u011fan 2 ila 4 lira, incir 6 lira, \u015feftali 2-3.50 lira, \u00fcz\u00fcm 5 lira, kay\u0131s\u0131 6 liradan al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n