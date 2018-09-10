Vatandaşa müjdeli haber! İndirim geldi

Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclisi Ba\u015fkent\u2019te su fiyatlar\u0131nda y\u00fczde 17 indirim yap\u0131lmas\u0131 karar\u0131n\u0131 oy birli\u011fiyle kabul etti.\r\n,Bu ak\u015fam toplanan Belediye Meclisi ASK\u0130 Y\u00f6netim Kurulu karar\u0131 ile birlikte gelen su indirimi karar\u0131na ili\u015fkin Ba\u015fkanl\u0131k yaz\u0131s\u0131n\u0131 da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.,Yaz\u0131 t\u00fcm partilerin oy birli\u011fiyle kabul edildi.\r\n\r\n,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Tuna'n\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz hafta su indirimi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Karar 17 Eyl\u00fcl'den itibaren ge\u00e7erli olacak.,Vatanda\u015fa m\u00fcjde! \u0130ndirim geldi.