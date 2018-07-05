Vatandaşa sevindiren haber! 6 liradan 1 liraya düştü

Se\u00e7imden \u00f6nce fiyat\u0131 6 lira olan patates ve so\u011fan cep yak\u0131yordu.,24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi fiyat\u0131 anormal bir art\u0131\u015f g\u00f6steren patates ve so\u011fan fiyatlar\u0131 Mu\u011fla pazar\u0131nda normale d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Mu\u011fla halk pazar\u0131nda 15 g\u00fcn \u00f6nce kilosu 6 liraya kadar \u00e7\u0131kan so\u011fan 1-2 lira aras\u0131nda al\u0131c\u0131 bulurken, patates de 1,5 lira ila 2,5 lira aras\u0131nda al\u0131c\u0131 buldu. , 5-7 liradan sat\u0131lan sar\u0131msa\u011f\u0131n kilosu 10 TL\u2019ye \u00e7\u0131karken, k\u0131\u015f sezonunda kilosu 1-2 liradan sat\u0131lan limon fiyatlar\u0131 da 8 TL\u2019ye \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00dcr\u00fcnlerin k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re fiyatlar belirlenirken, eski ve yeni \u00fcr\u00fcnlerde de fiyatlar de\u011fi\u015fik g\u00f6sterdi\u011fini belirten pazar esnaf\u0131, fiyatlar\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te yeni \u00fcr\u00fcnlerin piyasaya s\u00fcr\u00fclmesi ile daha d\u00fc\u015fece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,Vatanda\u015fa sevindiren haber...,.,Yeni \u00fcr\u00fcn hasad\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131yla normale d\u00f6nen fiyatlar ile \u00fc\u00e7 haftal\u0131k bir aran\u0131n ard\u0131ndan t\u00fcketici taraf\u0131ndan al\u0131c\u0131 buldu. ,Patates ve so\u011fandaki ucuzlaman\u0131n aksine pazarda sar\u0131msak fiyatlar\u0131 y\u00fckseldi.