Vatandaşa sevindiren haber! Fiyatı 3 liraya düşecek

Bal\u0131k\u00e7\u0131 Hami \u00c7olak, verimli bir sezon ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve herkesin sab\u0131rl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade ederek, hamsi fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fece\u011fini belirtti. \u00c7olak, "Herkes beklesin, sab\u0131rl\u0131 olsun, hamsi fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015fecek. Biz bu g\u00fcn 5 liraya sat\u0131yoruz, in\u015fallah 3 liray\u0131 da g\u00f6recek. \u015eu an havalar g\u00fczel, denizde f\u0131rt\u0131na olmad\u0131\u011f\u0131 zaman hamsi bol geliyor. Halk\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fcl\u00fcyor, bizim y\u00fcz\u00fcm\u00fcz g\u00fcl\u00fcyor" dedi.\r\n\r\n,Denizlerde av yasa\u011f\u0131n\u0131n sona ermesiyle birlikte tezgahlarda bal\u0131k bollu\u011fu ya\u015fan\u0131yor. ,Kardeniz'de, 1 Eyl\u00fcl itibariyle ba\u015flayan denizlerde av sezonu s\u00fcr\u00fcyor. Son 10 y\u0131l\u0131n en bereketli palamut sezonunu ge\u00e7iren b\u00f6lgede, havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte, hamsi de g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7en hafta tezg\u00e2ha d\u00fc\u015fen ilk yerli hamsilerin ard\u0131ndan bu hafta da, denizden bol \u00e7\u0131kan hamsi, hem bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n hem de vatanda\u015flar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Tezg\u00e2hlarda, ilk hafta i\u00e7erisinde, 7,5 ila 15 lira aras\u0131nda sat\u0131lan hamsinin fiyat\u0131, avlanmada ya\u015fanan verim nedeniyle 5 liraya kadar indi. Bal\u0131k\u00e7\u0131lar, ilerleyen g\u00fcnlerde hamsi bollu\u011funun devam edece\u011fini, fiyatlar\u0131n da 3 liraya kadar d\u00fc\u015febilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bal\u0131k\u00e7\u0131 Yakup Bekta\u015fo\u011flu da deniz suyunun so\u011fuduk\u00e7a hamsinin de daha bol olaca\u011f\u0131n\u0131 i\u015faret ederek, \u015eu anda hamsimiz \u00e7ok g\u00fczel geliyor, iridir, tazedir. ,Deniz so\u011fuyor; deniz so\u011fuyunca hamsi daha da bol olur, kar ya\u011f\u0131nca, ya\u011fmur ya\u011f\u0131nca inan\u0131n karaya bile vurabilir \u00f6yle bir bolluk var diye konu\u015fu.\r\n,Palamut sezonu bereketli ge\u00e7en Karadeniz'de, deniz suyunun so\u011fumas\u0131yla birlikte bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011flar\u0131na bol miktarda hamsi tak\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7en hafta tezgahlarda, 7,5 ile 15 lira aras\u0131nda sat\u0131lan hamsinin fiyat\u0131, avlanmada ya\u015fanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Ge\u00e7en haftaya oranla \u015fu anda fiyatta bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f var. 10 lira, 12,5 lira aras\u0131nda, baz\u0131 ince hamsiler ise 7,5 liraya tezgahtaki yerini al\u0131yor. Vatanda\u015f g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla yiyebilir. \r\n,K\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezinden vatanda\u015fa m\u00fcjdeli haber geldi.,.,Fiyat\u0131 3 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc.