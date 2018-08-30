Vatandaşa soruldu: Erdoğan'ın ABD politikasını onaylıyor musunuz?

MAK Dan\u0131\u015fmanl\u0131k\u2019\u0131n 30 b\u00fcy\u00fck\u015fehirde 5 bin 900 ki\u015fi ile bir anket yapt\u0131.,Ara\u015ft\u0131rmada \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 sert tavr\u0131n\u0131 onayl\u0131yor musunuz?\u201d sorusuna 4 ki\u015fiden 3\u2019\u00fc \u2018evet\u2019 cevab\u0131n\u0131 verdi. , \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 sert tavr\u0131n\u0131 onayl\u0131yor musunuz?\u201d sorusuna vatanda\u015flar\u0131n verdi\u011fi cevaplar kaydedildi.,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada vatanda\u015flar\u0131n y\u00fczde 88\u2019inin ABD\u2019yi m\u00fcttefik olarak g\u00f6rmedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 62\u2019si, T\u00fcrkiye\u2019nin ABD\u2019nin ambargo ve tehditleri kar\u015f\u0131s\u0131nda Rusya ile ba\u015fta asker\u00ee olmak \u00fczere ili\u015fkilerini geli\u015ftirmesine destek verdi. ,Ankete kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 55\u2019i, d\u00f6viz fiyatlar\u0131ndaki a\u015f\u0131r\u0131 art\u0131\u015ftan ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump\u2019\u0131 sorumlu tuttu. ,\u201cABD ba\u015fta olmak \u00fczere bat\u0131n\u0131n son d\u00f6nemdeki T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 bask\u0131 ve olumsuz tav\u0131rlar\u0131na kar\u015f\u0131 sizi tatmin edecek en iyi cevap ne olurdu?\u201d sorusuna vatanda\u015flar\u0131n y\u00fczde 25\u2019i \u201c\u0130ncirlik \u00dcss\u00fc\u2019n\u00fcn kapat\u0131lmas\u0131\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi. Af tart\u0131\u015fmalar\u0131na ise kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 43\u2019\u00fcn\u00fcn s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirlendi. \u201c3. havaliman\u0131n\u0131n ad\u0131 ne olmal\u0131d\u0131r?\u201d sorusuna ise ,kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 18\u2019i \u201cRecep Tayyip Erdo\u011fan\u201d, y\u00fczde 15\u2019i \u201cSultan Abd\u00fclhamid\u201d, y\u00fczde 12\u2019si \u201c\u0130stanbul Yeni Havaalan\u0131\u201dcevab\u0131n\u0131 verdi.