Vatandaşa yedireceklerdi! Polis poşet poşet taşındığını görünce...

Mide buland\u0131ran manzara!,Mersin'in merkez Akdeniz il\u00e7esinde ka\u00e7ak kesilip, t\u00fcketime sunulmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 1,5 ton kokmu\u015f tavuk eti ele ge\u00e7irildi.\r\n,Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen etlere el konulurken, Tar\u0131m ve Orman \u0130l ve \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede etlerin tavuk eti oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,T\u00fcketime sunulmaya haz\u0131rlan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan etler, kokmu\u015f olmas\u0131, hijyen ve sa\u011fl\u0131k \u015fartlar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mamas\u0131 nedeniyle Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait At\u0131k Bertaraf Tesisinde imha edildi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, polis ekipleri de etlerin sahibi oldu\u011fu belirlenen Ahmad Maher A, Ahmad S. ve \u0130brahim B'yi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.,Akdeniz Belediyesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Akdeniz \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye g\u00f6revi yaparken, bir apartman\u0131n alt\u0131nda bulunan depoya bir ara\u00e7tan po\u015fetler i\u00e7erisinde et ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.\r\n\r\n,Polisin haber vermesi \u00fczerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, sa\u011fl\u0131ks\u0131z ko\u015fullarda ta\u015f\u0131nan ve hijyen kurallar\u0131na uyulmadan \u00e7uval ve po\u015fetlere doldurulup tek odal\u0131 bir depoda saklanan 1,5 ton et ele ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Son dakika: Vatanda\u015fa yedireceklerdi! Polis po\u015fet po\u015fet ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce...\r\n,Vatanda\u015fa bunu yedireceklerdi...