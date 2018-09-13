Vatandaşlar buldu! Ne olduğunu anlar anlamaz hemen teslim ettiler

Van'da vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yaral\u0131 olarak bulunan Boyun \u00c7eviren Ku\u015f, tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Van'da vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yaral\u0131 olarak bulunan ve boynundan yaral\u0131 olan Boyun \u00c7eviren Ku\u015fu (Jynx torquilla), Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131, Van Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u0130l \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi.\r\n,Van Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yunus Bak\u0131c\u0131 ve ekibi taraf\u0131ndan Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (Van YY\u00dc) Yaban Hayvanlar\u0131n\u0131 Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne teslim edilen yaral\u0131 ku\u015f, tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Konu ile ilgili \u0130HA muhabirine a\u00e7\u0131klamada bulunan YY\u00dc Yaban Hayvanlar\u0131n\u0131 Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc Prof. Dr. Lokman Aslan, \u201cVan Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u0130l \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan yaral\u0131 olarak merkezimize getirildi.\r\n,Buralarda ya\u015fan bir ku\u015ftur. Ama merkezimize ilk gelen ku\u015f t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,Tedavisini yap\u0131p yak\u0131nda do\u011faya salaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n,Merkezimize her t\u00fcr ku\u015f geldi, ama bu t\u00fcr ilk kez geliyor.\r\n