Vatanım Sensin dizisinin ünlü oyuncusu 20 gündür cezaevinde

Ruhsats\u0131z silah bulundurmaktan yarg\u0131lanan Bayraktar, kesinle\u015fen 6 ayl\u0131k hapis cezas\u0131n\u0131 \u00e7ekmek \u00fczere cezaevine g\u00f6nderildi. ,Bug\u00fcn itibar\u0131yla 20 g\u00fcnd\u00fcr cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar\u2019\u0131n yeni sezonda herhangi bir diziyle anla\u015fmas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131, \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 senaryoyu yazmaya devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,36 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu ge\u00e7en y\u0131l da bir kavgaya kar\u0131\u015fm\u0131\u015f, Cihangir\u2019deki bir kul\u00fcb\u00fc basarak iki ki\u015fiyi yaralad\u0131\u011f\u0131 haberleriyle g\u00fcndeme gelmi\u015fti. \r\n\r\n,Ufuk Bayraktar, 2003 y\u0131l\u0131nda, babas\u0131n\u0131n i\u015fletmecili\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 Cihangir\u2019deki Firuza\u011fa Kahvesi\u2019nde \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen Zeki Demirkubuz taraf\u0131ndan ke\u015ffedilmi\u015fti. ,Bayraktar, 2006\u2019da Demirkubuz\u2019un \u201cKader\u201d adl\u0131 filminde rol alarak oyunculu\u011fa ad\u0131m att\u0131. ,Y\u0131llar \u00f6nce \u201cEzel\u201d dizisinde Day\u0131 karakterinin gen\u00e7li\u011fini canland\u0131rarak dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken, en son \u201cVatan\u0131m Sensin\u201dde Da\u011f\u0131stanl\u0131\u2019y\u0131 oynayan Ufuk Bayraktar, ge\u00e7mi\u015fte kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir olay y\u00fcz\u00fcnden cezaevine girdi. ,O filmdeki rol\u00fc, Bayraktar\u2019a 26. \u0130stanbul Film Festivali\u2019nde en iyi erkek oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazand\u0131rd\u0131.,Vatan\u0131m Sensin dizisinden \u00fcz\u00fcc\u00fc haber geldi.,Ancak Vatan\u0131m Sensin dizisinin \u00fcnl\u00fc oyuncusunu 20 g\u00fcnd\u00fcr cezaevinde oldu\u011fu haberi geldi.,Dizi yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden itibaren seyircileri ekrana kilitlemeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.,2007 y\u0131l\u0131nda baba yadigar\u0131 olan ruhsats\u0131z silahla bir kavgaya kar\u0131\u015fan oyuncunun uzun zamand\u0131r s\u00fcren davas\u0131 sonu\u00e7land\u0131.