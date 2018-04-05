Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı izle | 51.bölüm fragmanı (Hilal öldü mü?)

Vatan\u0131m Sensin yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 izle.Vatan\u0131m Sensin 51. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131na Hilal\u2019in hayat sava\u015f\u0131 \u00f6te yandan Cevdet\u2019in itiraf\u0131 bomba gibi bir b\u00f6l\u00fcm geliyor. Albay Adonis\u2019in \u2018Hilal \u00f6ld\u00fc\u2019 diye konu\u015fmas\u0131 b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fatt\u0131. Peki yeni b\u00f6l\u00fcmde ba\u015fka neler olacak? Hilal \u00f6ld\u00fc m\u00fc? \u0130\u015fte Vatan\u0131m Sensin yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 ve son b\u00f6l\u00fcmde ne oldu?\r\n,Kanal D ekranlar\u0131n\u0131n fenomen dizisi tarihi anlatan Vatan\u0131m Sensin yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 izle. Bu b\u00f6l\u00fcm y\u00fcrekler a\u011f\u0131zda izlenecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Heyecan dorukta \u0130zmir ge\u00e7en b\u00f6l\u00fcmde sava\u015f alan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Tehlike her ge\u00e7en dakika artarken Hilal kendini anlamada ate\u015fin tam k\u0131zg\u0131n yerinde buluyor. Vatan\u0131m Sensin Hilal oldu mu? Cevdet itiraf\u0131n\u0131 Feride duyuyor mu? t\u00fcm sorular\u0131n cevab\u0131 burada. \u0130\u015fte 51 b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131\r\n,Yunan askerler, taraf\u0131ndan vurulan Hilal, Leon taraf\u0131ndan h\u0131zl\u0131ca hastaneye getirilse de hayati tehlike s\u00fcrmektedir. K\u0131z\u0131n\u0131n durumunu g\u00f6ren Cevdet, \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6ner. Azize'ye olan biteni anlat\u0131rken ise so\u011fukkanl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. K\u0131z\u0131 Hilal'in bilinci kapal\u0131yken t\u00fcm ger\u00e7e\u011fi itiraf eder. \r\nAlbay Adonis, Hilal'in \u00f6l\u00fcm haberini vermek i\u00e7in Filippos'un yan\u0131na gider. Hastaneye giden Adonis, Hilal'e zarar verecek mi? Hayati tehlikesi s\u00fcren Hilal, \u00f6lecek mi?\r\nVatan\u0131m Sensin, merakla beklenen yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 5 Nisan Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 saat 20.00'de Kanal D'de!,Leon, \u00f6l\u00fcmle pen\u00e7ele\u015fen Hilal'i hastaneye yeti\u015ftirirken her \u015feyden habersiz Cevdet de, Mustafa Kemal\u2019den m\u00fchim bir emir al\u0131r. K\u0131z\u0131n\u0131n durumuyla kahrolmas\u0131na ra\u011fmen vazifesine d\u00f6nmek zorundad\u0131r. G\u00f6revi, G\u00fcney Cephesi\u2019ni kapatacak bar\u0131\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri i\u00e7in \u0130zmir\u2019den Ankara\u2019ya ge\u00e7ecek Frans\u0131z heyetinin g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamakt\u0131r ancak bir cinayet t\u00fcm planlar\u0131 alt\u00fcst eder., Olaydan \u015f\u00fcphelenen Cevdet cinayeti ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir komplonun ortas\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 anlar. \u015eimdi Cevdet Filipos\u2019un hain plan\u0131n\u0131 bozmal\u0131 ve bu sayede bar\u0131\u015ftan vazge\u00e7mek \u00fczere olan Frans\u0131zlar\u0131 Ankara\u2019ya gitmeye ikna etmelidir.,Vatan\u0131m Sensin 50. B\u00f6l\u00fcmde \u0130zmir'de kaos giderek art\u0131yor; Hilal \u00f6l\u00fcm tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yor!\r\n\r\n\r\n,Yunan Ordusu'ndan \u00e7al\u0131nan telsizler sayesinde Mehmet Akif'in yazd\u0131\u011f\u0131 \u0130stiklal Mar\u015f\u0131, \u0130zmir'de yank\u0131lan\u0131r. Mar\u015f\u0131n okunmas\u0131 t\u00fcm T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 bir araya getirir ve Milli M\u00fccadele i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemli ad\u0131mlar at\u0131l\u0131r.\r\n,yn\u0131 zamanda T\u00fcrk Ordusu'nun Yunanlar kar\u015f\u0131s\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 galibiyetler, Yunanlar\u0131n geri \u00e7ekilmesine sebep olur. \u0130\u015fgalci devletlerin giderek k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131, Do\u011fru hamleleriyle yeni zaferlerin habercisi olur.\r\n,\u0130smet Bey ise taarruz emri verir. Art\u0131k T\u00fcrk Ordusu, d\u00fc\u015fman\u0131 yurttan atmak i\u00e7in harekete ge\u00e7ecektir., Yunan Kumandan\u0131 Filippos, al\u0131nan ma\u011flubiyetlerden tedirgin olmu\u015ftur. Yunan Kral\u0131 Konstantin ve kar\u0131s\u0131 Sofia, vaziyeti g\u00f6rmek i\u00e7in \u0130zmir'e gelirler. Konstantin, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011frar ve geri ad\u0131m at\u0131lmas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7er.\r\n,<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ZbZO9aZvmHE?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen><\/iframe>