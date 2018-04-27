Ve anlaştılar, yasak kalkıyor

Ve anla\u015ft\u0131lar, yasak kalk\u0131yor,.,Rusya\u2019n\u0131n, domates ithalat\u0131 i\u00e7in T\u00fcrk \u015firketlere y\u00f6nelik t\u00fcm s\u0131n\u0131rlamalar\u0131 1 May\u0131s itibar\u0131yla kald\u0131rabilece\u011fi bildirildi.\r\n,Rusya Tar\u0131m \u00dcr\u00fcnleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan sa\u011flanacak garantiler do\u011frultusunda, 1 May\u0131s\u2019tan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere, T\u00fcrk \u015firketlerine y\u00f6nelik domates ithalat\u0131 k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n kald\u0131r\u0131labilece\u011fi belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, domateslerin ithalat\u0131nda \u015firket yerine b\u00f6lge baz\u0131nda karar verilece\u011fi kaydedildi.\r\n,Rusya, Kas\u0131m 2015\u2019te ya\u015fanan u\u00e7ak krizinin ard\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019den domates ithalat\u0131n\u0131 durdurmu\u015ftu..,\u0130ki \u00fclke ili\u015fkilerinde ya\u015fanan normalle\u015fmenin ard\u0131ndan Rusya s\u00f6z konusu k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 kademeli bir \u015fekilde kald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131