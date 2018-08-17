Ve beklenen ayrılık gerçekleşti! Resmen açıkladı

Ve beklenen ayr\u0131l\u0131k ger\u00e7ekle\u015fti. , Fenerbah\u00e7e Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Damien Comolli, yeni transfer Islam Slimani i\u00e7in d\u00fczenlenen t\u00f6rende \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. , Comolli, imza t\u00f6reninde ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 da resmen a\u00e7\u0131klad\u0131. , Frans\u0131z spor adam\u0131, Salih U\u00e7an`\u0131n \u0130talya`ya transfer oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. , Comolli`nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015fu \u015fekilde:Salih U\u00e7an\u2019\u0131n Empoli\u2019ye kiral\u0131k olarak gitti\u011fini ve sat\u0131\u015f opsiyonunun \u0130talyan kul\u00fcb\u00fcnde oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Comolli,, \u201cHerhangi bir oyuncuyu satmak mecburiyetinde de\u011filiz. FFP\u2019nin izin verdi\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde bu paray\u0131 harc\u0131yoruz. \u015eu anda d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde herhangi bir mecburiyetimiz yok. Hala aray\u0131\u015flar\u0131m\u0131za devam ediyoruz. ,Ne istedi\u011fimizi biliyoruz ve bu isteklerimizi oyuncu satmadan ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi biliyoruz. Ozan Tufan\u2019\u0131 g\u00f6nderme d\u00fc\u015f\u00fcncemiz yok. Kendisi milli bir oyuncu. Kendisini satma d\u00fc\u015f\u00fcncemiz yok\u201d , Salih U\u00e7an, Sar\u0131 - Lacivertliler`de fazla forma \u015fans\u0131 bulam\u0131yordu.