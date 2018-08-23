Ve beklenen transfer gerçekleşti! Başkan açıkladı

Ve beklenen transfer ger\u00e7ekle\u015fti. , Ba\u015fkan resmen a\u00e7\u0131klad\u0131. , Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Ba\u015fkan\u0131 Sami Al Jaber, Galatasaray\u2019\u0131n Frans\u0131z golc\u00fcs\u00fc Bafetimbi Gomis\u2019in transferini bitirdiklerini s\u00f6yledi. , Galatasaray\u2019da Bafetimbi Gomis bilmecesi yan\u0131tland\u0131. Galatasaray\u2019da forma giyen golc\u00fc futbolcunun Suudi Arabistan tak\u0131mlar\u0131ndan Al Hilal\u2019e transferinin tamamland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. , Al Hilal Ba\u015fkan\u0131 Sami Al Jaber, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Gomis\u2019in sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ad\u0131m ad\u0131m takip edildi\u011fini s\u00f6yleyerek, "Anla\u015fma sa\u011fland\u0131. Gomis art\u0131k Al Hilal\u2019de" ifadelerini kulland\u0131.