Ve direnemedi, bu kez bitirdi

\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131n\u0131n reyting m\u00fccadelesi a\u00e7\u0131kland\u0131.,Peki Dirili\u015f birinci geldi mi?,Sen Anlat Karadeniz zirveyi kapt\u0131rd\u0131 m\u0131? ,\u0130\u015fte 11 Nisan reytingleri,D\u00fcn ak\u015fam\u0131n reytinglerinde ATV'de yay\u0131nlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi birinci s\u0131raya otururken, ikinci s\u0131rada TRT 1'de ekrana gelen Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6zeti yer ald\u0131.\r\n\r\n,AB'de birincilik Dirili\u015f Ertu\u011frul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck ise Dirili\u015f Ertu\u011frul'un \u00f6zetinin oldu.\r\n\r\n,.