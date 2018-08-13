Ve düğmeye basıldı! 60 milyarlık sosyal yardım...

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Ard\u0131ndan harekete ge\u00e7ildi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ortaya koydu\u011fu 'g\u00fc\u00e7l\u00fc sosyal devlet vizyonu' ile dar gelirli aileleri korumaya y\u00f6nelik sosyal hizmetler i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131.\r\n,Tam 60 milyarl\u0131k destek kap\u0131da...,Bu kapsamda dar gelirli vatanda\u015flar\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n yerinde tespiti i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 1 milyon haneye ziyaret ger\u00e7ekle\u015fecek, sosyal hizmet merkezi 320'ye \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,\u00c7ocuklara y\u00f6nelik bug\u00fcn 20'ye yak\u0131n ilde uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmet modeli t\u00fcm illere yay\u0131lacak. ,Y\u0131l sonuna kadar yakla\u015f\u0131k 60 milyar liral\u0131k sosyal yard\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Yeni d\u00f6nemde alt gelir grubuna bar\u0131nmadan e\u011fitime kadar her alanda destekler artarken, yerel y\u00f6netimler de buna odakl\u0131 politikalara \u00f6ncelik verecek.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 4 milyon aileye 40 farkl\u0131 t\u00fcrde sosyal destek verilecek. ,Engelli, ya\u015fl\u0131, \u00e7ocuk, gazi, \u015fehit aileleri ba\u015fta olmak \u00fczere toplumun t\u00fcm kesimlerine y\u00f6nelik destekler artacak.,.