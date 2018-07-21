Ve düğmeye basıldı! O kanallar kapanıyor

\r\nVe d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131!,O kanallar kapat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7ocuklar\u0131 suistimal eden kanallar\u0131 kapatmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck ele\u015ftirilere maruz kalan YouTube sonunda bu kanallar\u0131 kapatmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Uzun s\u00fcredir sa\u00e7ma sapan \u015fakalarla \u00e7ocuklar\u0131 suistimal eden kanallar\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 konusunda ele\u015ftirilen alan YouTube sonunda bu konuda bir ad\u0131m atmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bir yandan para kazand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu kanallar\u0131n a\u00e7\u0131k kalmas\u0131na izin veren YouTube gelen bask\u0131lara dayanamayarak bu tarz yay\u0131n yapan kanallar\u0131 kapatt\u0131.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce DaddyOFive ismiyle yay\u0131n yapan ve \u00e7ocuklara yapt\u0131klar\u0131 \u015fakalar y\u00fcz\u00fcnden b\u00fcy\u00fck sorunlara yol a\u00e7an Mike ve Heather Martin \u00e7iftinin platformda farkl\u0131 bir kanalla aktif oldu\u011funu g\u00f6ren YouTube yeni kanallar\u0131n\u0131 da kapatt\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zellikle \u00e7ocuklar\u0131 korkutup a\u011flatt\u0131klar\u0131 video bas\u0131nda geni\u015f yer bulmu\u015f ve b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Kanal k\u0131sa zaman i\u00e7inde 750 bin aboneye ula\u015ft\u0131 ve 175 milyon izlenme say\u0131s\u0131 yakalad\u0131 ancak YouTube, kanal\u0131 tamamen kapatarak olas\u0131 bir \u00e7ocuk istismar\u0131na daha izin vermeyece\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Martin \u00e7iftinin platforma geri d\u00f6nerek FamilyOFive ismiyle yeni videolar payla\u015fmas\u0131na ise YouTube seyirci kalmad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ocuklar \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fakalar y\u00fcz\u00fcnden daha \u00f6nce \u2018DaddyOFive\u2019 isimli kanallar\u0131 kapat\u0131lan Mike ve Heather Martin \u00e7ifti, \u00e7ocuk ihmali su\u00e7undan 5 senelik \u015fartl\u0131 tahliye cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Hesab\u0131n son videosu 5 g\u00fcn \u00f6nce payla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. (Teknolojioku)