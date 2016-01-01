Ve ilk uçak Türkiye'ye geldi!

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15 Temmuz Destanı
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MAGAZİN
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Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz'i yakaladı! Fark kapanıyor
MAGAZİN
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Hababam Sınıfı'nın Bıyıklı 'Avni̇ Hoca'sı bakın kim çıktı
TEKNOLOJİ
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Facebook skandal sonrası özür diledi
SPOR
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NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
DÜNYA
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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı
DÜNYA
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Almanya'da bir günde 3 camiye saldırı
YAŞAM
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Dalaman Havalimanı’na sezonun ilk turist uçağı İsrail’den
YAŞAM
-
TSK: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
SAĞLIK
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Bel çevrenizdeki yağları yakmaya yardımcı içecekler
SAĞLIK
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Pankreasa iyi gelen yiyecekler
MAGAZİN
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TV8 SURVİVOR CANLI İZLE: Survivor'da Bir Kavga Daha! (Survivor Son Yeni Bölüm İzle)
SAĞLIK
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Kıyafetlerin renginin solması nasıl önlenir?
MAGAZİN
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'Garip' filminin çocuk oyuncusu Fatoş' bakın kim çıktı
YAŞAM
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Gümüşhane'de feci kaza! Görüntüler korkunç
POLİTİKA
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Erdoğan resti çekti: 'Versin istifasını çeksin gitsin'
DÜNYA
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ABD'den peş peşe İncirlik mesajları
SAĞLIK
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O sigarayı kullananlara çok kötü haber!
YAŞAM
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Mardin'de erkek cesedi bulundu
DÜNYA
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Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...
EKONOMİ
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Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni yapıldı
Yeni
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15 TEMMUZ
Ramazan
Ve ilk uçak Türkiye'ye geldi!
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Dalaman’a sezonun ilk charter uçağı İsrail’den geldi. İsrailli 160 turist Dalaman Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı.
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