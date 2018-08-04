Ve Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun avukat\u0131 Celal \u00c7elik sosyal medya hesab\u0131ndan \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.,24 Haziran se\u00e7imleri sonras\u0131nda CHP\u2019de ba\u015flayan ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay tart\u0131\u015fmas\u0131 devam ediyor. \r\n\r\n,CHP Genel merkezi ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, parti i\u00e7inde y\u00f6netime muhalif olanlar kurultay taleplerini dile getirmeye devam ediyor.\r\n\r\n,Bir yanda CHP\u2019deki kurultay tart\u0131\u015fmas\u0131 devam ederken, \u00f6te yandan t\u00fcm bu s\u00fcre\u00e7te CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na y\u00f6nelik hakaretlerle ilgili avukat\u0131 Celal \u00c7elik harekete ge\u00e7iyor. \r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun avukat\u0131 Celal \u00c7elik sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na yap\u0131lan hakaretlerle ilgili dava a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,\u201cSonradan kimse \u00f6z\u00fcr dileyerek af dilemesin! Ele\u015ftiriyi ho\u015f g\u00f6r\u00fcr\u00fcz, hakareti asla!\u201d diye yazan Celal \u00c7elik, \u201cYasal i\u015flem i\u00e7in, Hakarete y\u00f6nelik ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini celal.celik@chp.org.tr adresine g\u00f6ndererek katk\u0131 verebilirsiniz...\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Celal \u00c7elik\u2019in sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama:,.