Ve Kral gitti

BURHAN CAN TERZ\u0130 - Galatasaray\u2019da bir s\u00fcredir devam eden Bafetimbi Gomis s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ayr\u0131l\u0131kla \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc., D\u00fcn \u0130stanbul\u2019da m\u00fcthi\u015f bir pazarl\u0131k vard\u0131. ,Arabistan\u2019\u0131n Al Hilal Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn yetkilileri, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n idari menajeri \u015e\u00fckr\u00fc Hanedar ile bir araya gelip Gomis i\u00e7in pazarl\u0131\u011fa oturdu. ,Al Hilal taraf\u0131 4,5 milyon avro \u00f6nerirken, G.Saray cephesi 7 milyon avro istedi. ,Saatler s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden sonra Al Hilal yetkilileri ile 6 milyon avro bonservis bedelinde anla\u015fma ger\u00e7ekle\u015fti. ,Gomis\u2019in birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde yeni kul\u00fcb\u00fcnde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7erek imza ataca\u011f\u0131 belirtildi. ,Galatasaray formas\u0131yla 40 kar\u015f\u0131la\u015fmada g\u00f6rev alan Gomis 32 gol 6 asistlik performans sergilerken ge\u00e7en sezon gelen \u015fampiyonlukta en b\u00fcy\u00fck pay\u0131n sahibi olmu\u015ftu.,Fatih Terim\u2019in ge\u00e7en hafta oynanan G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama Gomis\u2019te ya\u015fanacak ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00e2deta sinyali niteli\u011findeydi. ,Hoca birka\u00e7 b\u00f6lge i\u00e7in transfer istedi\u011fini a\u00e7\u0131k\u00e7a s\u00f6ylerken, \u201cSantrfor konusunda \u0131srarl\u0131y\u0131m\u201d demi\u015fti. Nitekim Gomis\u2019in G.Saray maceras\u0131 d\u00fcn itibar\u0131yla sona erdi. Terim golc\u00fc olarak fizik g\u00fcc\u00fc y\u00fcksek 4 ismi y\u00f6netime sundu. ,Bafetimbi Gomis\u2019in Instagram\u2019dan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m veda mesaj\u0131yd\u0131. ,Gomis\u2019in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videoda terc\u00fcman Mert \u00c7etin\u2019in Sneijder, Drogba ve Burak Y\u0131lmaz gibi tak\u0131mdan ayr\u0131lan futbolcular\u0131n formas\u0131n\u0131 ast\u0131\u011f\u0131 odas\u0131na Gomis\u2019in formas\u0131 da eklendi. ,Frans\u0131z golc\u00fc, \u201cMert \u00c7etin\u2019in m\u00fczesinde yer ald\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in mutluyum\u201d mesaj\u0131yla videoyu payla\u015ft\u0131.,Bu isimler Liverpool\u2019un ge\u00e7en sezon da kiral\u0131k olarak g\u00f6nderdi\u011fi Divock Origi, Arsenal formas\u0131 giyen Danny Welbeck, ge\u00e7en sezonun devre aras\u0131nda da Galatasaray\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Stefano Okaka ve \u00c7in\u2019de top ko\u015fturan Anthony Modeste. \u00d6zellikle Modeste\u2019nin \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde oynayacak olmas\u0131 sebebiyle G.Saray\u2019\u0131 \u00e7ok istedi\u011fi belirtildi.,G.Saray\u2019\u0131n transferini bitirmek i\u00e7in u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131 Badou Ndiaye\u2019nin geli\u015fi evrak problemi sebebiyle gecikmi\u015fti. Futbolcunun i\u015flemlerinin tamamlanmak \u00fczere oldu\u011fu ve Ndiaye\u2019nin yar\u0131n \u0130stanbul\u2019da olaca\u011f\u0131 belirtildi. Y\u0131ld\u0131z futbolcu sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7tikten sonra resm\u00ee mukaveleye imza atacak.