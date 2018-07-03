Ve Muharrem İnce harekete geçiyor

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n zaferiyle sonu\u00e7lanan 24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan Muharrem \u0130nce, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'yla bulu\u015fmadan \u00f6nce att\u0131\u011f\u0131 tweetlerde adeta meydan okudu.\r\n\r\n,.,CHP'nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, se\u00e7imleri kaybettikten sonra 81 ili gezece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ancak \u0130nce, Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'yla 19.00'daki g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden \u00f6nce Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mlar yaparak adeta meydan okudu.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Bizim verdi\u011fimiz m\u00fccadele tek se\u00e7imlik bir m\u00fccadele de\u011fildir, T\u00fcrkiye hepimizin T\u00fcrkiye\u2019si olana dek m\u00fccadelemiz s\u00fcrecektir. \u015eimdi yap\u0131lacak i\u015f hatalar\u0131m\u0131z\u0131, eksiklerimizi g\u00f6zden ge\u00e7irip var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki se\u00e7ime haz\u0131rlanmak olmal\u0131d\u0131r. Bunun i\u00e7in \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Erzurum\u2019dan yola \u00e7\u0131k\u0131yoruz."\r\n\r\n