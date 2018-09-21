Ve ortaya çıktı!

90 g\u00fcn boyunca su alt\u0131nda kalabilen HMS Artful'un uzunlu\u011fu 97 metre, 55 kilometre h\u0131za \u00e7\u0131kabiliyor.,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131, Rusya'n\u0131n yeni silah\u0131n\u0131 \u0130ngiltere'nin HMS Artful denizalt\u0131s\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131.,Finansal kriz nedeniyle bir d\u00f6nem proje dursa da denizalt\u0131ya 2013'te kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edildi.,35 m\u00fcrettebat\u0131 olan denizalt\u0131n\u0131n yap\u0131m\u0131na 2005 y\u0131l\u0131na ba\u015fland\u0131.,677'nin su y\u00fczeyindeki a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ise, 1750 ton.,Su alt\u0131nda denizalt\u0131 g\u00f6vdesinin hareket halindeki ta\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 suyun hacmi ise, 2 bin 650 ton.,Denizalt\u0131, suyun alt\u0131nda saatte maksimum 39 kilometre h\u0131za ula\u015fabiliyor.,677 proje Kronstadt, aralar\u0131nda Kalibr f\u00fczelerinin de bulundu\u011fu 18 farkl\u0131 torpido ate\u015fleyebiliyor.,Denizalt\u0131, kullan\u0131lan teknolojiyle y\u00fczeye \u00e7\u0131kmadan 45 g\u00fcn boyunca su alt\u0131nda kalabilecek.,Dizel elektrikli Lada tipi 677'nin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi, havadan ba\u011f\u0131ms\u0131z anaerobik motoru.,677 proje Kronstadt, havadan ba\u011f\u0131ms\u0131z anaerobik motora sahip ilk Rus denizalt\u0131s\u0131.,D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc nesil n\u00fckleer olmayan denizalt\u0131n\u0131n uzunlu\u011fu 68 metre.,Rus ordusu, gizli tutulan hayalet denizalt\u0131 677 proje Kronstadt'\u0131 suya indirdi.,Y\u0131llard\u0131r t\u00fcm d\u00fcnya taraf\u0131ndan merak edilen gizem, d\u00fcn St. Petersburg'da g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.,Rusya hayaletin \u00fcst\u00fcndeki \u00f6rt\u00fcy\u00fc kald\u0131rd\u0131!