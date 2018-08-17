Ve tarih verildi! Maaş hesaplarınızı kontrol edin

Milyonlar\u0131n bekledi\u011fi sevindirici haber geldi. , Emekli ve yeni emekli olan herkesi ilgilendiriyor. , Emeklilere bin lira ikramiye \u00f6demeleri bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor. , \u0130kramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. , 8 Haziran\u2019dan sonra emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar ilk ikramiyelerini alacak . , Yasaya g\u00f6re, ikramiyeden yararlanmak i\u00e7in \u00f6deme tarihinde ayl\u0131\u011f\u0131n ba\u011flanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor.. , Bu kapsamda 16 A\u011fustos`a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanan herkes, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi yap\u0131lacak ikramiye \u00f6demesinden yararlanacak. . , Ramazan Bayram\u0131 ikramiyesinden de 8 Haziran`a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar yararlanm\u0131\u015ft\u0131.. , 8 Haziran`dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayram\u0131 ikramiyesini alabilecek. . , Bu ki\u015filer ilk bayram ikramiyelerini alm\u0131\u015f olacak. , 16 A\u011fustos`tan sonra emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya ba\u015flayacak. , \u0130kramiye bu y\u0131lla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmayacak. , \u0130lerleyen y\u0131llarda da \u00f6denecek. , Yeni emekliler de emeklilik tarihlerini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. , Halen bin lira olan ikramiye tutar\u0131 ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda art\u0131r\u0131labilecek.. ,(Kaynak:Takvim)