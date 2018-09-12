Ve Trump imzayı attı!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, yeni bir ba\u015fkanl\u0131k kararnamesi imzalayarak ABD se\u00e7imlerine m\u00fcdahale eden d\u0131\u015f kurulu\u015flara ve yabanc\u0131 ki\u015filere yapt\u0131r\u0131m uygulanmas\u0131na karar verdi.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n imzalad\u0131\u011f\u0131 kararnameyi, Coats ve Bolton bas\u0131na duyurdu.,Coats, kararnameye ili\u015fkin "Bu kararname, se\u00e7imlere m\u00fcdahalenin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in m\u00fcmk\u00fcn olan her ad\u0131m\u0131 att\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6stergesidir." dedi.,Coats, karar\u0131n sadece Rusya'ya kar\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00c7in, Kuzey Kore ve \u0130ran i\u00e7in de ge\u00e7erli oldu\u011funu kaydetti.,Trump\u2019\u0131n Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 Bolton da "Bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 d\u0131\u015f m\u00fcdahalelerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek amac\u0131yla al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r ve geni\u015f bir siyasi ad\u0131m\u0131n par\u00e7as\u0131d\u0131r." dedi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump\u2019\u0131n kararnameyi imzalamas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan Cumhuriyet\u00e7i Parti'den Florida Senat\u00f6r\u00fc Marco Rubio ve Demokrat Parti'den Maryland Senat\u00f6r\u00fc Chris Van Hollen yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yakarak, Trump y\u00f6netiminin bu ad\u0131m\u0131n\u0131n yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Rubio ve Van Hollen ortak kaleme ald\u0131\u011f\u0131 bildiride, "Vladimir Putin'in Rusya's\u0131n\u0131n ya da herhangi bir d\u0131\u015f akt\u00f6r\u00fcn demokrasimize m\u00fcdahale etti\u011fi taktirde kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rece\u011fini a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde anlamas\u0131 gerekiyor." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.,ABD Ulusal \u0130stihbarat Direkt\u00f6r\u00fc Dan Coats ve Beyaz Saray Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton, "ABD se\u00e7imlerine m\u00fcdahale" tart\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.