Venezuela'da 7,3'lük deprem gökdeleni eğdi

David Kulesi olarak bilinen 200 metrelik g\u00f6kdelenin son 5 kat\u0131n\u0131n deprem y\u00fcz\u00fcnden 25 derece e\u011fildi\u011fi belirtti.,.,Yetkililer binan\u0131n en k\u00fc\u00e7\u00fck harekette bile \u00e7\u00f6kebice\u011fini bildirdi.,Venezuela'da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana gelmi\u015fti.,Binada 2007'den bu yana yoksullar ya\u015f\u0131yor.,Venezuela'da meydana gelen 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem nedeniyle ba\u015fkent Caracas'ta bir g\u00f6kdelen e\u011fildi.,Yap\u0131m\u0131 1990 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan ve yar\u0131da kalan David Kulesi, \u00fclkenin en uzun \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc binas\u0131 olarak g\u00f6steriliyor.