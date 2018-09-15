Vicdan çağrısı kanuna çarptı!

G\u00f6teborg- \u0130stanbul seferini yapan T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 (THY) u\u00e7a\u011f\u0131nda Afgan s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmemesi i\u00e7in eylem yapan \u0130sve\u00e7li Elin Ersson hakk\u0131nda dava a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,\u0130sve\u00e7 devlet televizyonu SVT'nin haberine g\u00f6re, eylemden hemen sonra polisin 21 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n hakk\u0131nda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturmada savc\u0131n\u0131n su\u00e7 unsuru buldu\u011fu ve dava a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verdi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Dava a\u00e7ma haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki \u0130sve\u00e7li savc\u0131 James Von Reis yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015f\u00fcphelinin a\u00e7\u0131k\u00e7a su\u00e7 i\u015fledi\u011finin delillerle sabit oldu\u011funu vurgulad\u0131. ,Reis, 'Kad\u0131n ilk defa b\u00f6yle bir su\u00e7 i\u015fledi\u011fi i\u00e7in havac\u0131l\u0131k y\u00f6netmeli\u011fini ihlal nedeniyle 6 aya kadar hapis ya da para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131labilir'' dedi.\r\n\r\n,Landvetter Havaliman\u0131'nda yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce G\u00f6teborg-\u0130stanbul seferini yapan ve \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilecek bir Afgan uyrukluyu ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak, Ersson'un protestosu nedeniyle 2 saat r\u00f6tar yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sosyal payla\u015f\u0131m sitesindeki hesab\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131n yapan kad\u0131n, 52 ya\u015f\u0131ndaki s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131ya yap\u0131lan\u0131n "tamamen yasa d\u0131\u015f\u0131" oldu\u011funu savunarak, s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 karar\u0131n\u0131n durdurulmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\r\n\r\n,U\u00e7aktaki T\u00fcrk yolcular\u0131n verdi\u011fi destekle duygulanan ve g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan Ersson, T\u00fcrk yolculara te\u015fekk\u00fcr ederek, yetkililerin kontrol\u00fcnde s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ile u\u00e7aktan inmi\u015fti.\r\n\r\n,Ersson'un 26 ya\u015f\u0131ndaki Afgan \u0130smail Khawari'nin s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmesine m\u00fcdahale etmek i\u00e7in u\u00e7a\u011fa bindi\u011fi ve Khawari'nin ba\u015fka u\u00e7akta olmas\u0131 nedeniyle onun yerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilen ba\u015fka bir Afgan i\u00e7in eylem yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ancak daha sonra \u0130sve\u00e7 bas\u0131n\u0131, bu eylemin iki Afgan'\u0131n da s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmesini engelleyemedi\u011fini duyurmu\u015ftu.