Vişne saplarını sakın atmayın!

Vi\u015fne sap\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011finizde vi\u015fne yedikten sonra saplar\u0131n\u0131 saklamay\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131k haline getirebilirsiniz.\r\n\r\n,Vi\u015fne sap\u0131, vi\u015fnenin \u00fczerinde bulunan ve faydas\u0131 saymakla bitmeyen bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. Vi\u015fne, hafif ek\u015fi tad\u0131yla sevilen ve t\u00fcketilen bir meyve \u00e7e\u015fididir. Vi\u015fne saplar\u0131 b\u00f6bre\u011fe, romatizmaya, kilo vermeye ve daha bir\u00e7ok rahats\u0131zl\u0131\u011fa iyi gelir.,Faydalar\u0131\r\n\r\n- Yararl\u0131 ya\u011flar ve tuzlar i\u00e7erir, iltihap ve alerji \u00f6nleyici, antiseptik ve temizleyici \u00f6zellikleri vard\u0131r.\r\n\r\n- B\u00f6brek hastal\u0131klar\u0131 ve idrar yolu enfeksiyonu i\u00e7in birebirdir. Hatta b\u00f6brek ta\u015flar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmeye de yard\u0131mc\u0131 olabilir.\r\n\r\n- Vi\u015fne sap\u0131n\u0131n \u00fcrtiker ve ast\u0131m gibi alerjik reaksiyonlar\u0131 tedavi etme \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r.\r\n\r\n- D\u00fczenli olarak vi\u015fne sap\u0131 t\u00fcketmek metabolizmay\u0131 dengeler ve fazla kilolardan kurtulmay\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r. Ya\u011f yakar ve sel\u00fclit g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc tedavi ederek cildin elastikiyetini ve formunu d\u00fczenler.,- Vi\u015fne sap\u0131n\u0131n sakinle\u015ftirici bir etkisi vard\u0131r. Kan\u0131n\u0131z\u0131 temizler, kolesterol seviyelerini d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr ve kalbi g\u00fc\u00e7lendirir.\r\n\r\n- Vi\u015fne sap\u0131 eklem a\u011fr\u0131lar\u0131na ve romatizmaya iyi gelir.,\u0130stenilen kadar vi\u015fne sap\u0131n\u0131 vi\u015fneden ay\u0131r\u0131p iyice y\u0131kay\u0131n\u0131z. Daha sonra bir s\u00fczge\u00e7te kurumaya b\u0131rak\u0131n\u0131z. Vi\u015fne saplar\u0131s\u00fcz\u00fcl\u00fcp kurudu\u011funda g\u00f6lge bir yere sermek sureti ile vi\u015fne saplar\u0131 gazetenin \u00fczerine serilir. Tahmini 2-3 g\u00fcn kurumaya b\u0131rak\u0131l\u0131r. Kurutulmu\u015f saplar\u0131 cam kavanozda veya bez torbada saklay\u0131n\u0131z.,K\u00fc\u00e7\u00fck bir tencereye 3 su barda\u011f\u0131 su konulur. Vi\u015fne sap\u0131, suyun i\u00e7ine at\u0131l\u0131r ve birlikte kaynat\u0131l\u0131r. Kaynayan vi\u015fne sap\u0131 10-15 dakika kadar \u0131s\u0131t\u0131lmaya devam edilir. Haz\u0131rlanan bu sudan, g\u00fcnde 3 defa birer bardak i\u00e7ilmesi tavsiye edilir. \u00c7ok k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7inde faydalar\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir. Ancak s\u00fcrekli ila\u00e7 kullanan hastalar\u0131n doktorlar\u0131na dan\u0131\u015f\u0131p daha sonra t\u00fcketmesi \u00f6nerilir. Vi\u015fne sap\u0131, ayn\u0131 zamanda a\u011fr\u0131lara da iyi gelmektedir. 4 Su barda\u011f\u0131 suya 2 tutam vi\u015fne sap\u0131 at\u0131l\u0131p 10-15 dakika kaynat\u0131n. Bu suda ayaklar\u0131n\u0131z\u0131 bekletin. Bu ayak ve topuk a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131za iyi gelecektir.