Vize almak için kuyruğa girdiler

Ak\u0131n ak\u0131n gidiyorlar! Kuyruk uzad\u0131k\u00e7a uzad\u0131...,ATO\u2019nun \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde getirilen vize kolayl\u0131\u011f\u0131 tatilcilerin ve Ayval\u0131kl\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Y\u00fczlerce ki\u015fi vize i\u00e7in kuyru\u011fa girdi.\r\n\r\n,Ayval\u0131k Ticaret Odas\u0131 binas\u0131 i\u00e7erisinde olu\u015fturulan b\u00fcroda, hafta i\u00e7i her g\u00fcn 08.30 ile 12.00 saatleri aras\u0131nda vize ba\u015fvurular\u0131n\u0131n kabul edildi\u011fi, 20 avrosunun servis bedeli olmak \u00fczere 80 avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 5 g\u00fcn i\u00e7inde Schengen vizelerinin ba\u015fvuru sahiplerine ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ise Ayval\u0131kl\u0131 tatilcilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor. Ayval\u0131k Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mustafa B\u00fcy\u00fck\u00e7\u0131vg\u0131n, turizm kenti olan Ayval\u0131k\u2019ta tatilciler i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir kolayl\u0131\u011f\u0131 beraberinde getiren vize ba\u015fvuru i\u015flemleriyle ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Yunanistan'a ge\u00e7i\u015f izni i\u00e7in vize hizmetinin Ayval\u0131k\u2019ta ya\u015fayanlar\u0131n aya\u011f\u0131na getirildi\u011fini belirten Ba\u015fkan B\u00fcy\u00fck\u00e7\u0131vg\u0131n, "Vize almak i\u00e7in \u0130zmir\u2019e gitme zorunlulu\u011fu ortadan kalkt\u0131. Ayval\u0131k hudut kap\u0131s\u0131, b\u00f6lgemizin Avrupa\u2019ya a\u00e7\u0131lan \u00f6nemli bir noktas\u0131d\u0131r. Yunanistan'\u0131n \u0130zmir Ba\u015fkonsoloslu\u011fu ile imzalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z protokol neticesinde, vize ba\u015fvuru i\u015flemleri VFS Global \u015eirketi taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir. ,Vize ba\u015fvurular\u0131nda yolda bir g\u00fcn harcan\u0131yordu, bu \u00f6nlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayval\u0131k\u2019tan Yunanistan\u2019\u0131n Midilli Adas\u0131\u2019na ge\u00e7i\u015f say\u0131s\u0131 her y\u0131l ortalama 80 bin civar\u0131nda, her y\u0131l binlerce ki\u015fi vize i\u015flemleri i\u00e7in ba\u015fvuruyor. Ba\u015fvurular art\u0131k \u0130zmir yerine Ayval\u0131k\u2019tan yap\u0131l\u0131yor. \u00c7evre il ve il\u00e7elerden bir\u00e7ok ki\u015fi \u0130zmir yerine Ayval\u0131k\u2019a geliyorlar. Ayval\u0131k\u2019ta \u015fu an vize i\u015flemleri yo\u011funla\u015fm\u0131\u015f durumda. Odam\u0131z\u0131n Ayval\u0131k\u2019a ve \u00fcyelerine bir katk\u0131s\u0131 s\u00f6z konusu. Bu y\u00fczden de firmadan herhangi bir kira bedeli alm\u0131yoruz. Bu i\u015flemler i\u00e7in bir odam\u0131z\u0131 tahsis ettik. \u00dcyelerimize nas\u0131l faydam\u0131z olur, Ayval\u0131k\u2019a turizm anlam\u0131nda nas\u0131l bir katk\u0131da bulunabiliriz diyerek hareket ettik" dedi.\r\n\r\n,'VFS Global' T\u00fcrkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslant\u00fcrk ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye\u2019de 24 \u00fclkeyi temsil ettiklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, "\u015eirketimiz T\u00fcrkiye\u2019de Antalya, Bodrum Marmaris, Ku\u015fadas\u0131 \u0130zmir'de vize i\u015flemlerini y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Bu \u00e7al\u0131\u015fmaya Ayval\u0131k\u2019ta kat\u0131ld\u0131. Nisan ay\u0131ndan itibaren 400 civar\u0131nda ba\u015fvuru ald\u0131k, g\u00fcnl\u00fck ortalama vize say\u0131m\u0131z be\u015f. Yunanistan Vize Ba\u015fvuru merkezimizden \u0130zmir'de oldu\u011fu gibi hem parmak izi hem de retina taramas\u0131 yap\u0131yoruz. Ayval\u0131k'taki vize ba\u015fvuru i\u015fleminden \u0130zmir Ba\u015fkonsoloslu\u011funa ba\u011fl\u0131 12 ilden birinde ikamet eden ba\u015fvuru sahipleri Ayval\u0131k ofisimizden vize ba\u015fvurusunu yapabilir" dedi.