Volkan Demirel'den flaş karar!

Fenerbah\u00e7e'nin kaptan\u0131 ve emektar file bek\u00e7isi Volkan Demirel fla\u015f bir karar ald\u0131...,Bu sezon g\u00f6sterdi\u011fi performans ile ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefi olan file bek\u00e7isi, yol ayr\u0131m\u0131nda...,Bu s\u00fcrpriz kararda Volkan'\u0131n e\u015fi Zeynep Demirel'in de b\u00fcy\u00fck rol oynad\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor. ,Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesiyle birlikte ikinci kaleci konumuna d\u00fc\u015fen Demirel, 16 y\u0131ll\u0131k Fenerbah\u00e7e kariyerine son vermeyi planl\u0131yor...,Volkan'a menajeri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ABD Ligi MLS'ten iki tak\u0131m\u0131n teklif yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,2002 y\u0131l\u0131ndan bu yana Fenerbah\u00e7e formas\u0131n\u0131 giyen Volkan, 5 kez lig \u015fampiyonlu\u011fu sevincini ya\u015fad\u0131. (Takvim),Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re Volkan Demirel uzun bir s\u00fcredir akl\u0131nda olan plan\u0131 hayata ge\u00e7irecek. 36 ya\u015f\u0131ndaki eldiven, kariyerine Amerika Birle\u015fik Devletleri'nde devam etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,E\u011fer anla\u015fma sa\u011flan\u0131rsa milli kaleci, ABD'de transfer d\u00f6neminin ba\u015flayaca\u011f\u0131 \u015fubat ay\u0131nda Fener'e veda edecek.