Volkan Demirel'in imzasının perde arkası ortaya çıktı

Fenerbah\u00e7e, sezon sonunda s\u00f6zle\u015fmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun s\u00fcre yeni mukavale yapmam\u0131\u015f, ard\u0131ndan nikah tazelemi\u015fti. Volkan'la yeni imzalanan kontrat\u0131n alt\u0131nda ise tecr\u00fcbeli file bek\u00e7isinin fedakarl\u0131\u011f\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Buna g\u00f6re Ali Ko\u00e7 y\u00f6netimi, g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu \u00f6demesi buldu. Listedeki isimler i\u00e7inde \u00f6demesi en ge\u00e7 yap\u0131lan, \u015fubat ay\u0131ndan beri paras\u0131n\u0131 alamayan Volkan Demirel'di.,36 ya\u015f\u0131ndaki eldiven, kul\u00fcbe ihtarname \u00e7ekme, alaca\u011f\u0131na faiz uygulatma haklar\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen hi\u00e7birini kullanmad\u0131. Hatta ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli \u00f6demeler yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bile ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Volkan, s\u00f6zle\u015fme yeniledi\u011fi g\u00fcn \u00f6zellikle ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'a te\u015fekk\u00fcr etmi\u015fti. Tecr\u00fcbeli kaleci, "Ben zaten Fenerbah\u00e7eliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edece\u011fim..., Ali Ko\u00e7, Volkan'a dair bu geli\u015fmelerden de haberdar olunca i\u015fin rengi de\u011fi\u015fti. \u00c7\u00fcnk\u00fc Comolli ve Cocu, Volkan'la s\u00f6zle\u015fme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Ko\u00e7, kaptan\u0131n bu fedakar tutumundan \u00e7ok etkilenince kul\u00fcp ad\u0131na vefa g\u00f6stererek kaptana imzay\u0131 att\u0131rd\u0131., Benim i\u00e7in burada olmak her \u015feyden \u00f6nemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici\u2026 Elimden geldi\u011fi kadar bu formay\u0131 giymek istiyorum" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. (Fotoma\u00e7),Volkan Demirel...,Fenerbah\u00e7e'de s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Volkan Demirel ile uzun s\u00fcre yeni mukavele yap\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131. Tecr\u00fcbeli kaleci ile yap\u0131lan yeni s\u00f6zle\u015fmenin perde arkas\u0131nda yatan ger\u00e7ekler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Volkan Demirel'in yapt\u0131\u011f\u0131 fedakarl\u0131klar\u0131n yeni s\u00f6zle\u015fmenin imzalanmas\u0131nda etkili oldu\u011fu ifade edildi.,Herkes bunu konu\u015fuyor! Ali Ko\u00e7 ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.