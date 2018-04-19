Volkswagen'den büyük değişim

Volkswagen'in kurulu\u015fundan bu yana ayn\u0131 olan ancak 2012 y\u0131l\u0131nda \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck bir de\u011fi\u015fime u\u011frayan logo tamamen de\u011fi\u015febilir. ,Hen\u00fcz bu de\u011fi\u015fimin nas\u0131l olaca\u011f\u0131 ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eyl\u00fcl ay\u0131nda Hyundai'den kat\u0131lan Pazarlama Direkt\u00f6r\u00fc Jochen Sengpiehl'den \u00f6nemli ipu\u00e7lar\u0131 geldi.,Logonun yenilenmesinin arkas\u0131ndaki temel amac\u0131n Volkswagen'i elektrikli ara\u00e7lara yo\u011funla\u015fma s\u00fcrecinde 'daha renkli' bir hale getirmek oldu\u011funu s\u00f6yleyen Sengpiehl, bu \u015fekilde markan\u0131n 'fazla Alman' g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ile kaybetti\u011fi duygusal ba\u011flar\u0131n yeniden olu\u015fturulmak istenece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Markan\u0131n \u00f6nceki y\u0131llara g\u00f6re Daha iyi durumda olmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Sengpiehl, bunda tek sorumlunun dizel skandal\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ayn\u0131 zamanda 'fazla Alman' g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn t\u00fcketicilerle marka aras\u0131ndaki duygusal ba\u011flar\u0131 zedeledi\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda elektrikli ara\u00e7larla ilgili stratejisini a\u00e7\u0131klayan Volkswagen, bu d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm i\u00e7in 25 milyar dolar harcayacak.\r\n\r\n,Sengpiehl, bunun \u00e7ok \u00f6nemli bir d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek, "En \u00f6nemli sorun \u015fu; \u0130nsanlar elektrikli ara\u00e7lar d\u00fcnyas\u0131na nas\u0131l girecek? Biz t\u00fcketicilerin bizimle birlikte e\u011flenmesini istiyoruz. Bu nedenle daha renkli olmaya ihtiyac\u0131m\u0131z var." dedi.\r\n\r\n \r\n\r\nHabert\u00fcrk