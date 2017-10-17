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GÜNDEM
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Mehmet Şimşek: Maaşlarını 14 kat arttırdık
GÜNDEM
-
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret ediyor
GÜNDEM
-
Varşova’da Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti
YAŞAM
-
Şırnak’ta maden ocağında göçük! Ölü sayısı yükseldi
GÜNDEM
-
Soma davasında bir kişi tahliye edildi
GÜNDEM
-
Mersin'deki saldırı için yayın yasağı
GÜNDEM
-
OHAL üç ay daha uzatıldı!
DÜNYA
-
IKBY'den flaş iddia: İki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak
GÜNDEM
-
ABD Büyükelçisi Bass'ın tehdidinin ardından Mersin'de bombalı saldırı düzenlendi
GÜNDEM
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AK Partili il başkanı istifa etti!
DÜNYA
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İspanya Anayasa Mahkemesi, referandum yasasını hükümsüz ilan etti
DÜNYA
-
İbadi'den dikkat çeken açıklama: IKBY referandumu mazide kaldı
GÜNDEM
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Barzani’ye uygulanan yaptırım CHP’li Tanrıkulu'nu rahatsız etti
DÜNYA
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Barzani "gereken yapılacak" dedi
GÜNDEM
-
İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan ifadeye çağırıldı!
SPOR
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Newcastle United, Murat Ülker iddiasına açıklama
GÜNDEM
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Deniz Baykal 3'üncü defa ameliyata alındı
SPOR
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Monaco Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Şifresiz mi? Monaco Beşiktaş maçı Ne Zaman?
SPOR
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Real Madrid, Harry Kane transferi için 720 milyon TL teklif edecek
SPOR
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Trabzonspor, Fatih Terim'e teklif götürdü
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15 TEMMUZ
WhatsApp'a 3 yeni özellik birden
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma getirdiği yeni özellik ile gündemde.
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