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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapatıyor
DÜNYA
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Tunus devriminin yedinci yıl dönümü
DÜNYA
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Geçen yıl 15 binden fazla refakatsiz çocuk İtalya'ya geldi
DÜNYA
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Tunus'ta kutlamalar ve protestolar yan yana
DÜNYA
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İsrail, 2017 yılında Müslümanlara yönelik binin üzerinde ihlalde bulundu
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
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Galatasaray 2-0 Viitorul maçı şifresiz, canlı izle | Galatasaray Viitorul hazırlık maçı skoru kaç kaç?
DÜNYA
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'Gezici' Alman devine 'Erdoğan' darbesi!
YAŞAM
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Ankara'da bir evi su bastı
KÜLTüR - SANAT
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Brianna yeni klibini İstanbul'da çekecek
YAŞAM
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Meteoroloji saat verdi! İstanbul'a kar geliyor | 14 Ocak Pazar, hava durumu
SAĞLIK
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ATO ve ASO'dan sağlık turizmi için iş birliği
TEKNOLOJİ
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Whatsapp'a beklenen özellik geliyor
SPOR
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Moussa Sow, yarın imzayı atıyor
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Eğitimde 'aktör öğretmenler' dönemi
DÜNYA
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ABD'den şoke eden YPG açıklaması
DÜNYA
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Netanyahu’yu böyle karşıladı
GÜNDEM
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Zamlı maaşlar hesapta
YAŞAM
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Elâzığ'da kayıp şahsın cesedi bulundu
YAŞAM
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Denizli'de otomobil dereye düştü, yaralılar var
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Ramazan
Whatsapp'a beklenen özellik geliyor
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WhatsApp'a grup sohbetler için yeni bir özellik geliyor. WhatsApp, WABetaInfo tarafından Android sürümünde fark edilen yeni bir özellikle gündemde.
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