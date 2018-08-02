WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat!

WhatsApp'a bilgisayar ba\u015f\u0131nda girenler i\u00e7in yeni d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. ,Whatsapp'a bilgisayardan girenleri ilgilendiren \u00f6nemli bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131nda \u00e7ok yak\u0131nda bak\u0131n yeni nelerle kar\u015f\u0131la\u015facaks\u0131n\u0131z?, WhatsApp Web \u015fu anda kar\u015f\u0131 taraflara GIF yollamak isteyenler i\u00e7in, bunu alt men\u00fc \u015feklinde sunuyor., Sol altta bulunan ifade men\u00fcs\u00fcne girdi\u011finizde GIF se\u00e7ene\u011fine t\u0131klayabiliyorsunuz.\r\n\r\n,GIF butonunun yine yaz\u0131 yazd\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00f6l\u00fcme ta\u015f\u0131nmas\u0131 beklenirken, Stikers (emoji) butonunun WhatsApp Stikers Store\u2018a ba\u011flanmas\u0131 sa\u011flanacak. \r\n\r\n,Bu yeniliklerin ne zaman WhatsApp Web i\u00e7in ge\u00e7erli olaca\u011f\u0131 \u015fimdilik bilinmiyor. ,Ama test a\u015famas\u0131na ge\u00e7ildiyse, k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde bu \u00f6zellikleri g\u00f6rebilece\u011fimizi s\u00f6yleyebiliriz.\r\n\r\n\r\n,\u00d6ncelikle Android i\u00e7in WhatsApp beta kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunulan okundu olarak i\u015faretle \u00f6zelli\u011finden bahsedelim. 2.18.232 s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde yer alan \u00f6zellik ile gelen t\u00fcm mesajlar\u0131 bildirim penceresi \u00fczerinden okunmu\u015f durumuna getirebileceksiniz.\r\n