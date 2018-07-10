Whatsapp'a bir özellik daha! Artık mesajlar kızaracak

Whatsapp'a yeni gelen bir \u00f6zelli\u011fin perde arkas\u0131 Hindistan'daki olaylara dayan\u0131yor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Hindistan'da k\u00f6yl\u00fclerin Whatsapp'tan att\u0131\u011f\u0131 mesajlarla, insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenilen 12 ki\u015fi farkl\u0131 zamanlarda lin\u00e7 edilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Hindistan h\u00fck\u00fcmeti k\u00f6yl\u00fclerin bu tarz \u015f\u00fcpheli veya yanl\u0131\u015f haberlere kulak asmamas\u0131 gerekti\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f ve olaylarla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. Whatsapp, uygulamas\u0131n\u0131n bu tarz k\u00f6t\u00fc olaylarla an\u0131lmas\u0131ndan sonra uygulamas\u0131 i\u00e7in bir yenilik daha yapt\u0131. ,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re gelen yeni \u00f6zellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin \u015f\u00fcpheli veya zararl\u0131 olmas\u0131 durumunda kullan\u0131c\u0131ya uyar\u0131 verecek. Hen\u00fcz Whatsapp beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde deneme a\u015famas\u0131nda olan bu \u00f6zellik, sohbette g\u00f6nderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararl\u0131 sitelere y\u00f6nlendirme olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol ediyor. E\u011fer link \u015f\u00fcpheliyse link k\u0131rm\u0131z\u0131ya d\u00f6n\u00fcyor, kullan\u0131c\u0131 yine de linke t\u0131klarsa link a\u00e7\u0131lmadan \u00f6nce kullan\u0131c\u0131ya bir uyar\u0131 mesaj\u0131 g\u00f6sateriliyor.\r\n\r\n \r\n\r\n,Bu \u00f6zellik \u015fimdilik geli\u015ftirme a\u015famas\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131c\u0131lara, g\u00f6rd\u00fckleri \u015f\u00fcpheli linkleri bildirme imkan\u0131 tan\u0131yacak.