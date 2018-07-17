WhatsApp'a bomba özellikler geliyor

Facebook b\u00fcnyesi alt\u0131nda bulunan WhatsApp biraz daha geli\u015fmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.\r\n,Geli\u015ftirici ekip pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 \u00fcst\u00fcndeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z kesmeden devam ediyor.\r\n,G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fe g\u00f6re Whatsapp'a iki yeni bomba \u00f6zellik geliyor!\r\n,WhatsApp, bu sene yeni grup sohbeti i\u015flevlerinden galerinizden medya gizlemeye bir\u00e7ok yenilik yapt\u0131.\r\n,Firma hen\u00fcz 2018'i kapatm\u0131\u015f de\u011fil ve WABetaInfo'ya g\u00f6re iki k\u00fc\u00e7\u00fck yenilik haz\u0131rl\u0131yor.\r\n,Siteye g\u00f6re WhatsApp, uyar\u0131 b\u00f6lmesinde g\u00f6sterilen mesajlarda bir "okundu olarak i\u015faretle" k\u0131sayolu g\u00f6stermek \u00fczere \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,"Cevapla" d\u00fc\u011fmesinin yan\u0131nda g\u00f6r\u00fcnecek olan bu d\u00fc\u011fme, g\u00f6nderinin "\u00e7ift mavi onay i\u015fareti" (halk aras\u0131nda "mavi tik" olarak biliniyor) g\u00f6rmesini sa\u011flayacak ve merak\u0131n\u0131 azaltacak.\r\n,Sitenin ikinci ke\u015ffi, ki\u015fileri veya gruplar\u0131 kolayca susturman\u0131z\u0131 sa\u011flayan "Sesini kapat" k\u0131sayolu.,\u015eu anda herhangi bir ki\u015fiyi veya grubu susturmak i\u00e7in s\u00f6z konusu sohbete uzun dokunup, \u00fcstte \u00e7\u0131kan sustur simgesine dokunman\u0131z gerekiyor. Yeni i\u015flev sayesinde bunu uyar\u0131 b\u00f6lmesinden yapabileceksiniz.\r\n,Yeni i\u015flevler \u015fu an Play Store`daki beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor ancak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 bekleniyor.