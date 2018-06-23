WhatsApp'a harika özellik!

WhatsApp'a yeni gelecek \u00f6zellik kullan\u0131c\u0131lar\u0131 \u00e7ok sevindirecek.,Bu \u00f6zellik uzun zamand\u0131r bekleniyordu...\r\n,Whatsapp'taki bu \u00f6zellik, WhatsApp beta 2.17.437 g\u00fcncellemesinde gizlenmi\u015f olarak bulundu. ,Rapora g\u00f6re, en fazla d\u00f6rt kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n (arayan dahil) bir grup g\u00f6r\u00fc\u015fmesine izin veriliyor. \u00d6zellik 21 Haziran 2018 itibari ile kullan\u0131c\u0131lara sunuldu. \u00d6ncelikli olarak \u00f6zellik, WhatsApp beta test kullan\u0131c\u0131lar\u0131na gelecek.,\u00d6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in ilk \u00f6nce bir ki\u015fi ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc sohbet aramas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyorsunuz. Daha sonrada di\u011fer iki ki\u015fiyi eklemek i\u00e7in yukar\u0131da ok i\u015fareti ile g\u00f6sterilen yere t\u0131klay\u0131n.,H\u00fcrriyet'e g\u00f6re grup video g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin yan\u0131 s\u0131ra, WhatsApp'a Facebook'un Messenger uygulamas\u0131ndaki benzer \u00e7\u0131kartmalar\u0131 da gelebilir., Android i\u00e7in en yeni WhatsApp beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc olan 2.18.32'ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yan\u0131nda g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.,