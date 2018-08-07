WhatsApp'a sınır geldi

En \u00e7ok kullan\u0131lan mesajla\u015fma uygulamalar\u0131ndan biri olan WhatsApp'\u0131n iOS s\u00fcr\u00fcm\u00fcne \u00f6nemli bir g\u00fcncelleme geldi. ,Birka\u00e7 y\u0131l \u00f6nce eklenen mesaj y\u00f6nlendirme \u00f6zelli\u011fine yeni gelen g\u00fcncellemeyle birlikte s\u0131n\u0131rlama getirildi. ,Art\u0131k kullan\u0131c\u0131lar bir mesaj\u0131 en fazla 5 farkl\u0131 ki\u015fiye y\u00f6nlendirebilecek., Ayr\u0131ca medya mesajlar\u0131n\u0131n yan\u0131ndaki \u00e7abuk y\u00f6nlendirme tu\u015fu da kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Whatsapp'ta bomba de\u011fi\u015fiklik!,Yeni g\u00fcncelleme ile \u00e7ok kullan\u0131lan \u00f6zelli\u011fe s\u0131n\u0131rlama geldi.,Yeni g\u00fcncelleme bir s\u00fcredir di\u011fer \u00fclkelerin aksine kullan\u0131c\u0131lar\u0131n daha fazla mesaj, foto\u011fraf ve video y\u00f6nlendirdi\u011fi Hindistan'da test ediliyordu. Mesaj y\u00f6nlendirmedeki k\u0131s\u0131tlaman\u0131n nedeni resmi olarak a\u00e7\u0131klanmad\u0131 ancak ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda WhatsApp'\u0131n ad\u0131n\u0131n kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ac\u0131 olaylar ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,WhatsApp'tan yay\u0131lan sahte haberler, \u00fclkede bir\u00e7ok lin\u00e7 giri\u015fimine sebep olmu\u015ftu.,Haber7'ye g\u00f6re uygulaman\u0131n yeni g\u00fcncellenen s\u00fcr\u00fcm\u00fc, iPhone'lar\u0131nda WhatsApp'a sahip olan b\u00fct\u00fcn kullan\u0131c\u0131lar\u0131n hizmetine sunuldu. Art\u0131k mesajlar\u0131 ve medya \u00f6\u011felerini be\u015ften fazla ki\u015fiye y\u00f6nlendirmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.