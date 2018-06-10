Whatsapp’a şok yasak: Telefonlardan bir bir kaldırılıyor

Whatsapp ve Snapchat, d\u00fcnya lastik devi Continental taraf\u0131ndan al\u0131nan ani bir kararla i\u015f yerlerindeki t\u00fcm telefonlardan kald\u0131r\u0131l\u0131yor. ,al\u0131\u015fanlar bu uygulamalar\u0131 art\u0131k telefonlar\u0131nda bulunduramayacak!,Peki ama neden?\r\n,Ayr\u0131ca \u015firket taraf\u0131ndan yap\u0131lan resmi a\u00e7\u0131klamada, dikkat \u00e7eken detaylarda bulunuyor. ,Bu detaylar\u0131n en ba\u015f\u0131nda, telefon ve tabletlerde bulunan ki\u015fisel bilgilerin g\u00fcvenli\u011fine y\u00f6nelik endi\u015felerinden dolay\u0131, yasa\u011f\u0131n hemen y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesini gerekti\u011fini ifade etti. Bu ifadenin ard\u0131ndan da yasa\u011f\u0131 hemen y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe soktuklar\u0131 da g\u00f6zden ka\u00e7mad\u0131.,A\u00e7\u0131klamalar\u0131na devam eden \u015firket, WhatsApp benzeri uygulamalar\u0131n veri koruma konusunda yetersiz ve sorunlu olduklar\u0131n\u0131 belirttikleri g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bu sebeple, ki\u015fisel bilgilerin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filer taraf\u0131ndan eri\u015fim sa\u011flanma riski oldu\u011fu \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Bu risk y\u00fcz\u00fcnden de yeni yasalar da y\u00fcr\u00fcl\u00fc\u011fe girdi\u011fi biliniyor., Hatta yeni yasaya g\u00f6re, gizlilik \u015fartlar\u0131n\u0131 ihlal eden \u015firketlerin gelirlerinin y\u00fczde 4'\u00fcne varan oranlarda para cezas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131 dikkatlerden ka\u00e7m\u0131yor.