Whatsapp değişti! Bugünden itibaren yazışan herkes...

Whatsapp bu sabah de\u011fi\u015fti!\r\n,WhatsApp bildirim uzant\u0131s\u0131 \u00f6zelli\u011fi nihayet kullan\u0131c\u0131lara sunulmaya ba\u015flad\u0131. \r\n,Bu yeni g\u00fc\u00e7l\u00fc eklenti ile birlikte bildirimler bamba\u015fka bir boyut kazanacak.\r\n,Yeni Bildirim Uzant\u0131s\u0131 \u00f6zelli\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve GIF dosyalar\u0131na sundu\u011fu destek sayesinde, do\u011frudan bildirim olarak gelen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri indirmenizi ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemenizi m\u00fcmk\u00fcn hale getirecek.\r\n,Hatta Otomatik \u0130ndirme se\u00e7ene\u011finiz a\u00e7\u0131ksa i\u00e7eri\u011fi do\u011frudan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebileceksiniz.\r\n,Herhangi bir kazaya mahal vermemek i\u00e7in medya \u00f6n izlemesini g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek \u00fczere bildirimi a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131rman\u0131z veya dokunman\u0131z gerekece\u011fini de belirtelim.\r\n,Yeni s\u00fcr\u00fcmde ayr\u0131ca, WhatsApp gruplar\u0131na mesaj g\u00f6ndermek i\u00e7in art\u0131k Siri dijital asistan\u0131 kullanma olana\u011f\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n,Bildirim y\u00f6netimi anlam\u0131nda olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 olan WhatsApp, bu yenilikle kullan\u0131c\u0131lara \u00f6nemli bir kolayl\u0131k sa\u011flam\u0131\u015f olacak.\r\n,Umar\u0131z platform ileriki g\u00fcncellemeler ile do\u011frudan mesaj bildiriminde k\u00fc\u00e7\u00fck resim \u00f6n izlemesi sunmay\u0131 da ihmal etmez.\r\n,(Kaynak: H\u00fcrriyet)