Whatsapp, Facebook ve Twitter kullanan vergi verecek

Yasaya g\u00f6re, Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlar\u0131n\u0131 kullananlar 200 \u015eilin (5 cent) vergi \u00f6demek zorunda kalacak.,BBC T\u00fcrk\u00e7e\u2019nin haberine g\u00f6re; Yeni yasa 1 Temmuz'da y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek, ancak nas\u0131l uygulanaca\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\n,Yasayla mobil para transferi i\u015flemlerine y\u00fczde 1'lik vergi de dahil, bir\u00e7ok ek vergi y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.\r\n\r\n,Maliye Bakan\u0131 David Bahati parlamentoda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, vergilerin Uganda'n\u0131n giderek b\u00fcy\u00fcyen ulusal borcunu \u00f6deyebilmesi i\u00e7in gerekli oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Uzmanlar ise sosyal medya kullan\u0131m\u0131na getirilecek verginin nas\u0131l toplanaca\u011f\u0131 konusundaki \u015f\u00fcphelerini dile getiriyor.\r\n\r\n,Reuters Haber Ajans\u0131'na g\u00f6re \u00fclkedeki 23,6 milyon cep telefonu kullan\u0131c\u0131s\u0131ndan sadece 17 milyonu internet kullan\u0131yor.\r\n\r\n,Bu nedenle, yetkili makamlar\u0131n sosyal medya sitelerine giren Ugandal\u0131lar\u0131 nas\u0131l tespit edece\u011fi net de\u011fil.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Museveni yasay\u0131 ge\u00e7en Mart'a g\u00fcndeme ge\u00e7irmi\u015f ve Maliye Bakan\u0131'na yazd\u0131\u011f\u0131 mektupta, sosyal medyadan al\u0131nacak vergiyle elde edilecek gelirin \u00fclkenin "dedikodunun yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7larla ba\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131nda yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131" s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,Ancak Museveni "e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve bilgi edinmede" yararl\u0131 olan internet ba\u011flant\u0131s\u0131ndan vergi al\u0131nmamas\u0131nda \u0131srar etmi\u015fti.\r\n\r\n,Yasa, sosyal medyan\u0131n "dedikoduyu te\u015fvik etti\u011fini" savunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Yoweri Museveni taraf\u0131ndan g\u00fcndeme getirilmi\u015fti.\r\n\r\n,Uganda'da sosyal medyan\u0131n hem h\u00fck\u00fcmet hem de muhalefet i\u00e7in \u00f6nemli bir ara\u00e7 haline geldi\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,\u0130ki y\u0131l \u00f6nceki cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imleri s\u0131ras\u0131nda t\u00fcm sosyal medya platformlar\u0131na eri\u015fim engellenmi\u015f ve Musevini bunun "yalanlar\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 durdurmak i\u00e7in" yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Tanzanya'da da h\u00fck\u00fcmet, 29 May\u0131s'ta internet g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc (blog) yazarlar\u0131n\u0131n bir lisans \u00fccreti \u00f6demesi ve mali destek\u00e7ilerini if\u015fa etmelerini \u00f6ng\u00f6ren tasar\u0131ya kar\u015f\u0131 mahkemeye yap\u0131lan itiraz\u0131 kazanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kenya'da da 30 May\u0131s'ta siber su\u00e7larla m\u00fccadele yasas\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kenyal\u0131 gazeteciler ve internet g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc yazarlar\u0131n\u0131n, ba\u011f\u0131ms\u0131z medyay\u0131 susturma giri\u015fimi olarak tan\u0131mlad\u0131klar\u0131 "yanl\u0131\u015f bilgileri yayman\u0131n yasaklanmas\u0131n\u0131 isteyen yasaya" yapt\u0131klar\u0131 itiraz mahkeme taraf\u0131ndan kabul edildi.