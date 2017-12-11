WhatsApp'ın Android telefonlara gelecek yeni özellikleri belli oldu

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YAŞAM
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Putin'den Suriye'ye sürpriz ziyaret!
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Yarım asrı aşkın süredir deriye şekil veriyor
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
GÜNDEM
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FETÖ sanığına 'etkin pişmanlık' indirimi
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250 kişi hazırladı 23 bin kişi sergiledi
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Binadan düşen beton parçası öğretmeni ağır yaraladı
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Hükûmetin taşeron mesaisi sürüyor
EKONOMİ
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Chicago borsasında Bitcoin’li işlem başladı
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Eczacılıkta 'robotik ünite' dönemi
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Sivas - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? (GS SİVAS CANLI HANGİ KANALDA)
DÜNYA
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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi
POLİTİKA
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Büyükelçi Bayazıt: Türkiye'nin Gana'da son derece olumlu imajı var
SAĞLIK
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Elektronik sigarada kanserojen tehlikesi
GÜNDEM
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Hatib: Filistin halkı direnişini sürdürecektir
KÜLTüR - SANAT
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Ölü kelebeklerin kanatlarını sanata dönüştürüyorlar
YAŞAM
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Zonguldak'ta 23 bin TL'lik bonzai ele geçirildi
KÜLTüR - SANAT
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Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun öldürüldü
GÜNDEM
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Şırnak Valiliğinden şehit açıklaması
SAĞLIK
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Uzmanlardan, hastalıkların arttığı kış günlerinde ilaç uyarısı
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WhatsApp'ın Android telefonlara gelecek yeni özellikleri belli oldu
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özellikleri beta sürümünde ortaya çıktı.
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