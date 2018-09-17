WhatsApp'ın az bilinen 10 özelliği

Peki WhatsApp'\u0131n b\u00fct\u00fcn \u00f6zelliklerine hakim misiniz?, \u0130\u015fte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp \u00f6zelli\u011fi...\r\n,WhatsApp'ta \u00e7ok fazla emoji var, evet. Bazen do\u011fru anda do\u011fru emoji'yi bulmak \u00e7ok zor olabiliyor. Art\u0131k istedi\u011finiz emoji'yi kelime kullanarak araman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn olacak. Ancak bu \u00f6zelli\u011fi kullanmak i\u00e7in 'auto correct' \u00f6zelli\u011finizin a\u00e7\u0131k olmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,E\u011fer s\u00fcrekli konu\u015fmalar\u0131n\u0131z\u0131 takip etmiyorsan\u0131z, k\u00fc\u00e7\u00fck tik i\u015faretlerinin maviye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc an\u0131 ka\u00e7\u0131rabilirsiniz. Art\u0131k g\u00f6nderdi\u011finiz mesaj\u0131 bas\u0131l\u0131 tutarak \u00e7\u0131kan "Bilgi" opsiyonunu t\u0131klayarak bir tikin ne zaman maviye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rebilirsiniz. Ayn\u0131 i\u015flemi att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131 kayd\u0131rarak da yapabilirsiniz. Bu i\u015flem sayesinde att\u0131\u011f\u0131n\u0131z mesaj\u0131n kar\u015f\u0131 tarafa iletilip iletilmedi\u011fini ve okunup okunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip edebiliyorsunuz.\r\n\r\n,\u00c7enesi d\u00fc\u015f\u00fck arkada\u015f gruplar\u0131n\u0131zdan veya ki\u015filerden s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, "Grup bilgisi"ni a\u00e7arak, grup konu\u015fman\u0131z\u0131 sekiz saat, bir hafta veya bir y\u0131l boyunca sessizle\u015ftirebilirsiniz. Bunun i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken konu\u015fma ekran\u0131 a\u00e7\u0131kken grup veya ki\u015fi isminin yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu tepedeki k\u0131sma dokunman\u0131z ve a\u00e7\u0131lan ekranda "sessize al" se\u00e7ene\u011fine t\u0131klaman\u0131z.\r\n,\u201cAyarlar"lardan "Veri Kullan\u0131m\u0131\u201dna t\u0131klayarak, \u201dMedyan\u0131n otomatik olarak indirilmesi" ayarlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. "Mobil veri kullan\u0131rken" d\u00fc\u011fmesine t\u0131klayarak, verilerin wifi's\u0131z ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturan\u0131z\u0131 azaltabilirsiniz.\r\n\r\n,Telefonuzun foto\u011fraf galerisinde utan\u00e7 verici resimler olmas\u0131n\u0131 istemiyorsan\u0131z WhatsApp\u2019\u0131n otomatik y\u00fckleme \u00f6zelli\u011fini kapatabilirsiniz. Bunun i\u00e7in sohbet ayarlar\u0131nda "Gelen medyay\u0131 kaydet" i kapatarak foto\u011fraflar\u0131n ve di\u011fer medyan\u0131n otomatik indirme i\u015flemlerini durdurabilirsiniz.\r\n\r\n,\u00d6nemli bir mesaj\u0131 bulmak i\u00e7in y\u00fczlerce iletiyi geriye do\u011fru kayd\u0131rmak \u00e7ok uzun s\u00fcrebilir. Ama e\u011fer o mesaja y\u0131ld\u0131zla i\u015faretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin i\u015finiz kolayla\u015f\u0131r, hem de mesajla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015finin bundan haberi olmaz.\r\n\r\n,Bir mesaja y\u0131ld\u0131z eklemek i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken mesaj\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc bas\u0131l\u0131 tutmak ve \u00e7\u0131kan y\u0131ld\u0131z simgesini se\u00e7mek. Daha sonra sohbetin \u00fczerine dokunup "Y\u0131ld\u0131zl\u0131 mesajlar\u201d\u0131 se\u00e7erek i\u015faretledi\u011finiz t\u00fcm mesajlar\u0131 g\u00f6rebilirsiniz.\r\n\r\n,WhatsApp\u2019\u0131 bilgisayardan a\u00e7arak art\u0131k i\u015fyerinizde istedi\u011finiz kadar mesajla\u015fman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. Bilgisayar\u0131n\u0131zdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp\u2019inizden alaca\u011f\u0131n\u0131z QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekran\u0131na ta\u015f\u0131yabilirsiniz.\r\n\r\n,E\u011fer daha \u00f6nce bir grup konu\u015fmas\u0131nda bulunduysan\u0131z, bu konu\u015fmalara verilen isimlerin ne kadar sa\u00e7ma olabilece\u011fini biliyorsunuzdur. Art\u0131k grup konu\u015fmalar\u0131n\u0131n isimlerini akl\u0131n\u0131zda tutman\u0131za gerek yok. Eski bir grup konu\u015fmas\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in tek yapman\u0131z gereken konu\u015fman\u0131n i\u00e7inde kimlerin oldu\u011funu hat\u0131rlamak.\r\n\r\n,Herhangi bir konu\u015fmada ki\u015finin isminin \u00fcst\u00fcne t\u0131klayarak daha \u00f6nce beraber i\u00e7inde bulundu\u011funuz b\u00fct\u00fcn grup konu\u015fmalar\u0131n\u0131 g\u00f6rebilirsiniz.\r\n\r\n,Bu \u00f6zellik sayesinde bir konu\u015fmay\u0131 sohbetler listenizin en \u00fcst\u00fcne koyman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. Tek yapman\u0131z gerek sohbete bas\u0131l\u0131 tutarak, ekranda beliren \u2018pin\u2019 opsiyonunu se\u00e7mek.\r\n\r\n,Mesajlar\u0131n\u0131z\u0131 kal\u0131n, \u00fcst\u00fc \u00e7izili veya italik yapmak isterseniz tek yapman\u0131z gerek yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131z metni se\u00e7ip, ara\u00e7 \u00e7ubu\u011fundaki \u00fc\u00e7 nokta simgesine dokunarak istedi\u011finiz formatlamay\u0131 se\u00e7mek.\r\n\r\n