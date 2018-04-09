WhatsApp’ın o özelliği Facebook Messenger’a geliyor

WhatsApp\u2019\u0131n en be\u011fenilen \u00f6zelliklerinden birinin Facebook Messenger\u2019a gelece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Bu \u00f6zellik Whatsapp'da olduk\u00e7a be\u011feni toplam\u0131\u015ft\u0131. Facebook Analytica skandal\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni g\u00fcncellemeyle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n memnuyetini kazanmay\u0131 hedefliyor. ,Facebook, Cambridge Analytica skandal\u0131 sonras\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 karar ile mesaj geri alma \u00f6zelli\u011fini Facebook Messenger uygulamas\u0131na eklenece\u011fini duyurdu. WhatsApp kadar olmasa da olduk\u00e7a pop\u00fcler bir mesajla\u015fma uygulamas\u0131 olan Facebook Messenger mesaj geri alma \u00f6zelli\u011fi ile tekrar g\u00fcndemde.,Veri gizlili\u011fine ek olarak i\u00e7lerinde Mark Zuckerberg\u2018\u00fcn de bulundu\u011fu baz\u0131 Facebook y\u00f6neticilerinin Messenger mesajlar\u0131n\u0131n Facebook taraf\u0131ndan, geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemez \u015fekilde silindi\u011fi de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130kinci skandal\u0131n ard\u0131ndan Facebook, ald\u0131\u011f\u0131 kararla birlikte mesaj geri alma \u00f6zelli\u011fini herkesin kullan\u0131m\u0131na a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Facebook Messenger i\u00e7in Whatsapp\u2018a benzer olduk\u00e7a kolay bir mesaj geri alma aray\u00fcz\u00fc planl\u0131yor. Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n t\u0131pk\u0131 Whatsapp\u2018taki gibi mesaj\u0131n \u00fcst\u00fcne bas\u0131l\u0131 tutarak kar\u015f\u0131 taraftan da silebilece\u011fi bir model \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.,Bu \u015fekilde kullan\u0131c\u0131lar att\u0131\u011f\u0131 mesajlar\u0131 kar\u015f\u0131 taraftan da silebilme yetkisine sahip olacak. Fakat bu \u00f6zelli\u011fin Whatsapp\u2018taki gibi belirli bir s\u00fcre limitine sahip olup olmayaca\u011f\u0131 konusunda hen\u00fcz bir bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131.