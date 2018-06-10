WhatsApp'ın yeni özelliği yayınlandı! Artık mesajları böyle göreceksiniz

WhatsApp'\u0131n beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc, ge\u00e7ti\u011fimiz seneler i\u00e7inde bir\u00e7ok yeni i\u015flevin test alan\u0131 oldu. ,Okundu onaylar\u0131n\u0131 devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakma, YouTube videolar\u0131n\u0131 bir kutucuk i\u00e7erisinde oynatma, bunlardan sadece baz\u0131lar\u0131yd\u0131. ,\u015eimdi ise firma, bir ba\u015fka k\u00fc\u00e7\u00fck yenili\u011fi test ediyor.,WhatsApp mesajlar\u0131n\u0131 di\u011fer ki\u015filere veya gruplara iletme i\u015flevi bir s\u00fcredir sunuluyor ancak test s\u00fcr\u00fcm\u00fc, bu t\u00fcr mesajlar\u0131 etiketliyor., Android'deki 2.18.179 beta s\u00fcr\u00fcm\u00fc, iletilen mesajlar\u0131 yukar\u0131daki gibi g\u00f6steriyor. ,K\u00fc\u00e7\u00fck bir de\u011fi\u015fiklik olsa da bu sayede mesaj\u0131n nereden geldi\u011fini daha kolay anlayabilirsiniz.\r\n\r\n,Elbette mesaj\u0131 payla\u015fan ki\u015fi, onu kopyalay\u0131p yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131rsa, "\u0130letildi" etiketi g\u00f6sterilmiyor. ,\u0130letildi mesaj\u0131n\u0131 kapatmaya y\u00f6nelik bir ayar sunulmad\u0131\u011f\u0131ndan, bu yenili\u011fi atlaman\u0131n tek yolu bu gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130\u015flevin final s\u00fcr\u00fcme ula\u015fmas\u0131n\u0131n bir garantisi bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtelim.