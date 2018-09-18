WhatsApp kararıyor!

Pop\u00fcler mesajla\u015fma platformu WhatsApp\u2019\u0131n uzun bir s\u00fcredir siyah tema se\u00e7ene\u011fi ile g\u00fcncellenece\u011fi dile getiriliyordu. ,Bug\u00fcn WhatsApp siyah tema i\u00e7in nihayet ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,WhatsApp\u2019\u0131n yeni \u00f6zelliklerini ortaya \u00e7\u0131karan WABetaInfo, att\u0131\u011f\u0131 Tweet ile WhatsApp\u2019\u0131n siyah tema se\u00e7ene\u011fine kavu\u015faca\u011f\u0131n\u0131n sinyallerini verdi.\r\n\r\n,WABetaInfo, WhatsApp\u2019\u0131n siyah tema se\u00e7ene\u011finin OLED ekranlar\u0131n dostu olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,Yani WhatsApp, Twitter\u2019\u0131n karanl\u0131k temas\u0131 gibi koyu mavi yerine komple siyah bir tasar\u0131ma sahip olacak.\r\n\r\n,Siyah tema sayesinde; OLED ekranlarda siyah rengin pikselleri yak\u0131lmadan olu\u015fturuldu\u011fu i\u00e7in g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131mda y\u00fczde 5\u2019e varan batarya tasarrufu da sa\u011flanabilecek.\r\n\r\n,\u015eimdilik beta a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu s\u00f6ylenen siyah tema opsiyonunun 2018 y\u0131l\u0131 bitmeden g\u00fcncellemeler ile sunulaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Android ve iOS platformuna ayn\u0131 anda gelecek olan bu g\u00fcncelleme; iOS cephesinde \u00e7ok k\u0131s\u0131tl\u0131 telefonlar\u0131 ilgilendirecek.\r\n\r\n\r\n,iOS\u2019ta sadece iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xr modelleri siyah teman\u0131n nimetlerinden tam anlam\u0131yla yararlanabilecek.\r\n