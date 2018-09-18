WhatsApp kullananlar dikkat! Mesajlarınız okunuyor

WhatsApp'\u0131 hacklemek s\u00f6ylendi\u011fi gibi zor mu? iyi bir hacker WhatsApp ve di\u011fer mesajlara ne kadar s\u00fcrede girer? ,WhatsApp mesajlar\u0131 ile ilgili yedeklemeler yani konu\u015fmalar ve i\u00e7erikler cihaz \u00fczerinde tutuluyor. ,Di\u011fer bir ihtimalle senkronize olarak bir ba\u015fka hesaba yedekleniyor. ,Buralara ula\u015fmak da WhatsApp ile ilgili bilgilerinize ula\u015fmak demektir. Yani ba\u011fl\u0131 mail hesaplar\u0131n\u0131za ula\u015fabilir ve buradan mailinize ba\u011fl\u0131 olan her yere girilebilir. \r\n\r\n,Kimi zaman indirdi\u011fimiz baz\u0131 uygulamalar\u0131n hackerlara telefon dinleme ve veri indirmesi i\u00e7in zemin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. ,Bu uygulamalar ve i\u00e7erikleri nelerdir? ,Kesin olarak bu marka \u015fu uygulama ya da bu uygulama demek do\u011fru olmaz. Ancak bahsetti\u011fimiz WhatsApp ve benzeri yaz\u0131\u015fma uygulamalar\u0131, \u00e7a\u011fr\u0131 kay\u0131t uygulamalar\u0131, konum bilgisi tutan uygulamalar, baz\u0131 oyunlar ve s\u00fcrekli internete ba\u011flanmaya \u00e7al\u0131\u015fan uygulamalar risklidir., Kurulumda uygulaman\u0131n istedi\u011fi izinlere dikkat edilmeli ve bilinmeyen sitelerden, reklam i\u00e7erikli uyar\u0131larla gelen uygulamalar kurulmamal\u0131. Sadece telefonlar de\u011fil evdeki televizyonlar ve kameraya ba\u011fl\u0131 alarm sistemlerinin de izleme ve dinleme cihazlar\u0131 haline geldi\u011fi biliniyor.\r\n\r\n,Telefon ve internete ba\u011fl\u0131 di\u011fer ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131nda g\u00fcvenli\u011fimizi maksimum nas\u0131l sa\u011flar\u0131z? Konum, internet, bluetooth gibi di\u011fer d\u0131\u015far\u0131ya ba\u011flant\u0131 sa\u011flayan t\u00fcm donan\u0131mlar\u0131 ihtiya\u00e7 d\u0131\u015f\u0131nda kapal\u0131 tutmak yeterli.\r\n\r\n,Son d\u00f6nemde sosyal medyada sayfan\u0131za kim bakt\u0131, ya da ki\u015filik testleri gibi uygulamalar pop\u00fcler oldu.,Hesab\u0131n\u0131za eri\u015fim izni verdi\u011finiz bir uygulama i\u00e7in \u015fu kadar g\u00fcvenlidir demek yerine g\u00fcvenli de\u011fildir demek daha do\u011fru. , Bu uygulamalar g\u00fcvenli mi? ,Uygulamalar detaylar\u0131n\u0131 ve edinilen yerleri bilinmiyorsa g\u00fcvenli de\u011fildir. ,T\u00fcrkiye'deki i\u015f-sanat d\u00fcnyas\u0131 ve siyasetle u\u011fra\u015fan ki\u015filer, \u015firketler \u015fu an tamamen sald\u0131r\u0131ya a\u00e7\u0131klar. ,Bunu bir evin bah\u00e7e kap\u0131s\u0131na benzetebilirsiniz. K\u0131sa boylu kap\u0131ya t\u0131rmanamaz ama uzun olan atlar.\r\n\r\n,Bunu rakamla vermek yanl\u0131\u015f olur ama her insan hacklenme potansiyelindedir. \u015eu an bir \u00e7ok sanat\u00e7\u0131 ve tan\u0131nm\u0131\u015f ki\u015filer hacklenmekte. Hackerlar \u015fu an telefonlar\u0131n sim kartlar\u0131n\u0131 kopyalamay\u0131 ba\u015fard\u0131. Yani sosyal medya hesaplar\u0131n\u0131za ve e-maillerinize telefon kodu koymak hackerlar\u0131n ekme\u011fine ya\u011f s\u00fcrmek anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\n,\u0130nternete ba\u011flanabilen hi\u00e7bir cihaz g\u00fcvenli de\u011fildir.