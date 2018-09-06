WhatsApp kullanıcısından şoke eden dava!

T\u00fcm d\u00fcnyada fenomen olan mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, ilgin\u00e7 bir davaya konu oldu.,Sosyal medya devi Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp bu sefer platforma entegre etti\u011fi yeni bir \u00f6zellik ile de\u011fil bir dava ile g\u00fcndemde. ,\u0130ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, Suudi Arabistan\u2019da ya\u015fayan ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan bir doktor, grup y\u00f6neticisini bu tip mesajlara izin verdi\u011fi ve vaktini bo\u015fa harcad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in dava etti ,Mekke\u2019de ya\u015fayan doktor, ayn\u0131 kentte iddias\u0131n\u0131 mahkemeye ta\u015f\u0131d\u0131 ve yasal yollar ile bu duruma bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunmas\u0131n\u0131 talep etti. ,Ancak gazeteye konu\u015fan uzmanlara g\u00f6re, s\u00f6z konusu \u015fikayetin kullan\u0131c\u0131n\u0131n istedi\u011fi y\u00f6nde sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 saplayacak hi\u00e7bir yasal zemin bulunmuyor. ,Suudi Arabistan\u2019da k\u0131sa s\u00fcrede g\u00fcn\u00fcn konusu olan davac\u0131 doktor hakk\u0131nda ise binlerce yorum yap\u0131ld\u0131.,Konu, d\u00fcnya g\u00fcndeminde kendisine yer buldu.